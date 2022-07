Les grandes dates de l'euro, qui plonge brièvement sous un dollar

Londres (awp/afp) - Voici les grandes dates du cours de l'euro, passé mercredi sous un dollar pour la première fois en près de 20 ans, emporté par les tensions sur l'énergie en Europe et la force du billet vert.

L'euro, monnaie officielle de 19 pays de l'Union européenne et de 340 millions d'Européens, retrouve ses niveaux de fin 2002, l'année de sa mise en circulation.

1999: lancement à 1,17 dollar

Le 31 décembre 1998, à la veille du lancement de l'euro, prévu par le traité de Maastricht, les taux de conversion définitifs sont dévoilés en grande pompe à Bruxelles: il faudra 1,95583 deutschemark allemand, 6,55957 francs suisses français ou encore 1.936,27 lires italiennes pour un euro.

Le taux indicatif face au billet vert est de 1,1668 dollar, mais après la première journée d'échanges le 4 janvier, il monte à 1,1837 dollar.

2000: recul sous 1 dollar face à la vigueur américaine

La vigueur de la monnaie unique ne dure pas: alors que l'économie des États-Unis est en plein boom, l'euro glisse sous le seuil de 1 dollar en janvier 2000 et sombre à un plus bas historique à 0,8230 dollar fin octobre.

2002: entrée en circulation, parité

L'euro commence enfin à être utilisé par les habitants de onze pays au 1er janvier. Les perspectives économiques de la zone euro et des États-Unis convergent, et l'euro évolue autour de la parité, avant de franchir le cap de un dollar pour de bon à la fin de l'année, et ne plus repasser sous ce niveau avant 2022.

2007-2008: crise financière, record à 1,6 dollar

La crise des "subprime" coupe l'appétit des investisseurs pour le billet vert, qui voit son prix dégringoler en 2007. Alors que la banque centrale américaine (Fed) inonde le marché de liquidités pour renflouer Wall Street, l'euro atteint un plus haut historique en juillet 2008, à 1,6038 dollar.

2010: crise de la dette, l'euro sous 1,2 dollar

Dès novembre 2008, la zone euro rentre toutefois dans une période de récession et, en 2010, la crise de la dette européenne débute.

En mai, la zone euro et le FMI volent au secours de la Grèce avec 110 milliards d'euros d'aide. En juin, la monnaie unique flanche à 1,1877 dollar.

En juillet 2012, le président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi affirme que l'institution est "prête à faire tout ce qui sera nécessaire pour préserver l'euro", permettant à la devise de remonter.

2014-2015: rachat de dette par la BCE, l'euro sous 1,05 dollar

Mais si le programme de Mario Draghi rassure les investisseurs sur l'avenir de la devise, la zone euro peine à renouer avec une croissance robuste et la BCE maintient une politique ultra-souple.

Alors que l'économie européenne peine à se relancer et que l'inflation reste basse, la BCE accueille sans broncher la chute de l'euro, qui favorise les entreprises exportatrices. En 2014, l'euro glisse sous 1,2 dollar.

En 2015, un nouveau cycle de mesures d'assouplissement monétaire fait flancher l'euro à 1,05 dollar en mars.

2016-2017: Brexit, Trump, Macron, valse de l'euro-dollar

En 2016, plusieurs événements politiques inquiètent les marchés: le vote en juin du Brexit, signe de la montée d'un sentiment anti-UE en Europe, puis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui pousse les cambistes vers le dollar, valeur refuge. L'euro est alors proche de la parité face au billet vert, à 1,0341 dollar en janvier 2017.

Cette année-là, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle française rassure dans une certaine mesure les marchés sur l'avenir de la zone euro. En février 2018, la devise unique remonte à 1,2555 dollar.

2021-2022: le Covid et l'Ukraine font plonger l'euro

Dans un premier temps, la pandémie de Covid-19 pousse la Fed et le gouvernement américain à soutenir l'économie des États-Unis coûte que coûte, et fait baisser le dollar.

Mais la Fed commence en 2021 à signaler qu'elle compte resserrer sa politique monétaire. Elle commence la remontée de ses taux en 2022, alors qu'en Europe, la guerre qui fait rage en Ukraine empêche la BCE d'agir aussi vite pour contrer l'inflation.

Le couple euro-dollar flirte de nouveau avec la parité début juillet, alors que le manque d'approvisionnement en gaz de l'Europe inquiète et mercredi, l'euro passe brièvement sous un dollar à la faveur d'une inflation qui s'accélère aux États-Unis, augurant une politique monétaire encore plus stricte outre-Atlantique.

C'est un retour de près de 20 ans en arrière, au temps où les Européens découvraient pour la première fois les pièces et les billets de leur monnaie commune.

afp/rp