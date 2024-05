Londres (awp/afp) - Du géant minier Anglo American à la société de cybersécurité Darktrace en passant par IDS, maison mère du groupe postal britannique Royal Mail, plusieurs grandes entreprises britanniques sont sur le point d'être rachetées ou font l'objet d'une offre.

Entre une livre sterling moins attractive et des entreprises sous-évaluées par rapport à leurs homologues américaines, différents facteurs expliquent que les fleurons britanniques sont aujourd'hui une cible de choix pour des investisseurs internationaux.

La livre sterling moins attractive

Malgré une récente remontée, la faiblesse relative de la livre sterling depuis quelques années, en particulier par rapport au dollar, rend les sociétés cotées au Royaume-Uni bon marché aux yeux des acheteurs américains.

La devise britannique a connu des difficultés en raison de la faiblesse de l'économie du pays, notamment en raison du Brexit, selon de nombreux analystes.

La pression s'est récemment accentuée, alors que le marché s'attend à ce que la Banque d'Angleterre commence bientôt à réduire ses taux d'intérêt à mesure que l'inflation baisse, ce qui affaiblit la livre, selon Russ Mould, analyste de AJ Bell.

Des entreprises sous-évaluées

Si l'indice principal de la Bourse de Londres, le FTSE 100, a volé de record en record ces derniers temps, ses sociétés cotées sont toujours considérées comme sous-évaluées par rapport à leurs homologues américaines.

L'écart est même "extrêmement élevé à l'heure actuelle", juge Russ Mould.

"On peut y voir toutes sortes de raisons, mais les entreprises américaines sont plus impitoyables, plus disposées à maximiser la nature flexible de la main-d'oeuvre, plus rapides à embaucher et à licencier, et probablement plus concentrées sur le cours des actions", ajoute-t-il.

Un indicateur clé, pour les investisseurs, est le "price/earning ratio" (PER), rapport entre la valeur boursière et le bénéfice.

Un petit PER peut signifier que le cours de l'action d'une entreprise est faible par rapport aux bénéfices, ce qui peut indiquer qu'une entreprise est sous-évaluée.

Or pour les sociétés du FTSE 100, le PER moyen se situe autour de 10,5, bien en dessous des 24,8 du S&P 500 à Wall Street.

Cet écart peut notamment s'expliquer par le fait que les indices américains sont dominés par des géants technologiques, comme Amazon, Apple, Google et Microsoft, à très forte valorisation boursière.

Attirées par ces valorisations plus élevées, certaines entreprises britanniques choisissent une cotation principale à Wall Street, comme l'a fait fin 2023 le fabricant de microprocesseurs Arm, fleuron de l'industrie britannique.

Des secteurs attractifs

Les principales entreprises britanniques actuellement ciblées par des investisseurs étrangers évoluent dans des secteurs attractifs.

La société minière australienne BHP veut ainsi mettre la main sur son rival britannique Anglo American. Elle a proposé 38,6 milliards de livres (45,4 milliards d'euros), principalement pour les actifs dans le cuivre, métal clé pour la transition énergétique qui a vu ses cours s'envoler depuis un an.

De son côté, le fonds de capital investissement américain Thoma Bravo a conclu le mois dernier un accord pour racheter la société de cybersécurité britannique Darktrace pour 5,3 milliards de dollars, mettant en avant ses compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle.

International Distributions Services (IDS), maison mère de Royal Mail, a accepté mercredi d'être racheté pour 3,6 milliards de livres (4,2 milliards d'euros) par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Son activité de colis à l'international, GLS, est notamment portée par le boom du commerce électronique.

Meilleure année depuis le Covid

Dans l'ensemble, l'intérêt pour les sociétés cotées à Londres a augmenté cette année, la valeur des offres atteignant son plus haut niveau depuis 2018, soit avant la pandémie de Covid-19 et l'entrée en vigueur du Brexit.

Au total, depuis le début de 2024, les offres de rachat de sociétés cotées à Londres atteignent une valeur de plus de 61 milliards de livres (72 milliards d'euros) et la majorité proviennent d'acheteurs étrangers, selon le spécialiste des données financières Dealogic.

