Zurich (awp) - En Suisse, les grandes entreprises, soit celles de plus de 250 collaborateurs, sont plus avancées en matière de parité que les petites et moyennes, selon une étude du cabinet Dun & Bradstreet publiée mardi.

Ainsi 60,7% des grandes entreprises suisses analysées disposent d'une part importante de femmes dans leur direction, contre seulement 53,0% pour les sociétés dont les effectifs sont compris entre 49 et 250 collaborateurs. Pour celles comptant entre 10 et 49 salariés, la part descend à 44,7%.

En moyenne, la part des femmes à des postes de direction a augmenté de 2,3% au cours des cinq dernières années dans les 17 pays analysés dans le cadre de l'étude. En Suisse, la progression a atteint 2,7%, au-dessus de la moyenne certes, mais bien en dessous de la performance d'autres pays, comme l'Autriche, qui a inscrit une hausse de 14,4%, ou le Royaume-Uni (+5,3%).

En Suisse, plus de la moitié des entreprises disposent d'une direction principalement masculine (53,9%), alors que 42,9% affiche une mixité. La part des entreprises principalement dirigées par des femmes reste anecdotique, à 3,2%.

Des différences sont également à noter selon le secteur d'activité. Ainsi, dans la formation, le social et la santé, ainsi que dans les aliments et boissons, la part des femmes à des postes de direction est plus élevée que dans d'autres domaines.

ol/ck