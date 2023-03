Pékin (awp/afp) - Le Premier ministre chinois sortant Li Keqiang a fixé dimanche les grandes orientations économiques pour son pays en 2023, dans un contexte de ralentissement de la croissance et d'incertitudes mondiales.

Voici les chiffres-clés à retenir:

Croissance

La Chine vise une croissance "d'environ 5%" cette année, au moment où la deuxième économie mondiale voit l'activité reprendre après avoir abandonné en décembre l'essentiel des mesures anti-Covid qui ont durement touché les commerces et les usines.

L'an dernier, son produit intérieur brut (PIB) avait progressé de seulement 3%, bien en deçà de l'objectif officiel "d'environ 5,5%".

L'économie a montré des signes d'amélioration ces derniers mois, avec une activité manufacturière qui a fortement repris en février.

Une croissance "d'environ 5%" est toutefois pour la Chine l'un de ses objectifs les plus modestes depuis des décennies.

Emploi et chômage

Pékin se fixe comme objectif de créer cette année quelque 12 millions d'emplois en zone urbaine, un chiffre en baisse par rapport à 2022 (11 millions).

Ce critère ne renseigne toutefois pas sur le nombre d'emplois détruits à cause de la crise sanitaire.

La Chine s'attend à une stabilisation du taux de chômage cette année, à 5,5%. Le record absolu - 6,2% - avait été atteint en février 2020, au plus fort de l'épidémie.

Là aussi, ce chiffre dresse un tableau incomplet de la conjoncture: en Chine, le chômage est calculé pour les seuls urbains.

Déficit et inflation

En pleine reprise post-Covid, la Chine avait creusé son déficit budgétaire à 3,2% du PIB. En 2023, ce ratio devra être ramené autour de 3%, a plaidé Li Keqiang.

Quant à l'inflation, l'objectif est fixé à 3%, comme l'an dernier, sur fond de flambée des cours mondiaux des matières premières et de reprise en Chine de la consommation depuis la levée des restrictions sanitaires.

Face aux inquiétudes sur le pouvoir d'achat, Li Keqiang a appelé à "l'accroissement des revenus des habitants au même rythme que la croissance économique".

Mesures de soutien

Face au fléchissement de sa croissance, Pékin prévoit de soutenir "le développement de l'économie privée et des entreprises privées en mettant l'accent sur les PME, les microentreprises et les autoentrepreneurs", promet Li Keqiang.

La Chine veut miser sur la consommation pour relancer sa croissance et cherchera donc à "augmenter par divers moyens les revenus des citadins et des ruraux, relancer la consommation de biens durables et promouvoir la reprise de la consommation de services aux particuliers".

Par ailleurs, assure le Premier ministre sortant, "la Chine restera un grand marché ouvert qui ne cessera d'offrir davantage d'opportunités aux entreprises étrangères".

Emissions polluantes

La Chine a vécu des vagues de sécheresse à l'été 2022, qui ont asséché les cours d'eau et entravé la production d'énergie hydroélectrique, conduisant à des coupures de courant dans plusieurs villes.

Le pays s'était également engagé à atteindre son pic d'émissions de CO2 d'ici 2030.

Dans ce contexte, Li Keqiang a appelé dimanche à une "diminution constante de la consommation d'énergie par unité de PIB" - afin de tirer le meilleur parti des sources d'énergie - et "des émissions des principaux polluants".

En 2022, "la densité moyenne des particules fines (PM2,5) a baissé de 27,5%" dans l'air des villes moyennes et grandes, tandis que "le nombre de jours de pollution grave a été réduit de plus de la moitié", s'est-il félicité.

Mais pour garantir sa fourniture en énergie, la Chine a augmenté son recours aux centrales à charbon, dont dépendent près de 60% de son électricité.

Défense

Dans un contexte de tension mondiale ravivée par l'invasion russe en Ukraine, ainsi que sa rivalité traditionnelle avec ses riverains, les Etats-Unis et Taïwan, Pékin a annoncé une hausse de 7,2% de son budget de la Défense.

Ce pourcentage est en légère hausse par rapport à l'an dernier (7,1%).

Avec cette enveloppe de 1.553,7 milliards de yuans (225 milliards de dollars), la Chine dispose du deuxième budget de défense mondial, après les Etats-Unis.

