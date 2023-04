Les grandes raffineries chinoises s'arrachent le pétrole russe à prix réduit

Les géants du pétrole de l'État chinois et les principaux raffineurs privés absorbent de plus en plus de brut russe, soutenant les prix et forçant les petits indépendants à chercher des alternatives bon marché telles que le pétrole iranien, selon des sources commerciales et des données sur le transport maritime.

La demande des plus gros acheteurs chinois, qui s'étaient détournés du brut russe au lendemain des sanctions occidentales imposées à Moscou pour son invasion de l'Ukraine, témoigne d'une confiance croissante dans le commerce après que les raffineurs d'État PetroChina et Sinopec ont repris les importations en février. Les grands raffineurs privés Hengli Petrochemical et Jiangsu Eastern Shenghong Co ont commencé à recevoir du brut russe à partir du mois de mars, attirés par les rabais importants consentis sur le pétrole, selon les négociants et les données de suivi des navires de Refinitiv, Kpler et Vortexa. Quatre cargaisons d'environ 740 000 barils chacune de brut ESPO à faible teneur en soufre ont été déchargées au port de Dalian de Hengli en mars, tandis que deux autres sont arrivées en avril, selon les données de Kpler. Shenghong a importé une cargaison de brut ouralien d'environ 720 000 barils en mars et 1 million de barils en avril, selon Kpler. En avril, PetroChina a reçu une cargaison de brut de l'Oural d'un million de barils via le port de Made Island au Myanmar, qui est relié par pipeline à sa raffinerie du Yunnan, selon les données du Kpler. PetroChina, Hengli et Shenghong n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les importations totales de brut russe de la Chine, y compris par oléoduc et par bateau, ont atteint le niveau record de 9,61 millions de tonnes, soit 2,26 millions de barils par jour (bpj) en mars, selon des données douanières publiées vendredi. GRAPHIQUE : Les importations chinoises de pétrole brut russe ont atteint un niveau record en mars, https://www.reuters.com/graphics/CHINA-OIL/RUSSIA/mypmoxmdzpr/chart.png "Les importations chinoises d'Oural russe sont en passe de battre le record de mars (en avril), car de plus en plus de raffineurs commencent à utiliser le brut à prix réduit des pays baltes", a déclaré Emma Li, analyste chez Vortexa. Environ 700 000 bpj de pétrole de l'Oural pourraient atteindre la Chine en avril, contre 600 000 bpj en mars, a-t-elle ajouté. Les exportations de pétrole de la Russie à partir des ports occidentaux atteindront leur niveau le plus élevé depuis 2019, malgré la promesse de Moscou de réduire la production. Les rabais pour le brut de l'Oural arrivant en Chine en juillet se sont réduits à environ 9-10 dollars le baril par rapport aux contrats à terme de l'ICE Brent sur une base livrée ex-ship (DES), contre environ 14 dollars le baril pour les arrivées de mars, ont indiqué les négociants. De même, l'ESPO pour livraison en juin s'est négocié avec des décotes d'environ 5,50 dollars le baril par rapport aux contrats à terme de l'ICE Brent, ont-ils ajouté, contre des décotes de 6 et 8,50 dollars le baril pour les cargaisons arrivant en mai et en mars, respectivement. TEAPOTS Les petites raffineries chinoises indépendantes, connues sous le nom de "teapots", ont absorbé la quasi-totalité des approvisionnements de l'ESPO entre novembre et janvier, lorsque d'autres ont évité le pétrole russe au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'Union européenne, le 5 décembre. Avec le retour des gros acheteurs, les "teapots", sensibles aux prix, recherchent des alternatives telles que les qualités arctiques russes, le pétrole iranien et le pétrole vénézuélien. La province de Shandong, où se trouvent la plupart des théières, a importé en mars un volume record de 4,2 millions de barils de brut Varandey en provenance de l'Arctique russe, selon les données de Kpler, alors que l'Europe interdisait l'accès à ce type de pétrole. Les données douanières chinoises ne font état d'aucune importation de brut en provenance d'Iran et du Venezuela en mars, car ces cargaisons sont souvent rebaptisées "pétrole d'autres pays" afin d'échapper aux sanctions. Cependant, 1,07 million de bpj de brut ont été expédiés de la Malaisie vers la Chine le mois dernier, soit une hausse de 64 % par rapport à la moyenne de la période janvier-février. La Chine a importé environ 409 000 bpj de brut iranien en mars, soit plus du double du volume de janvier, selon les données de Kpler. Vortexa a une estimation plus élevée pour le mois de mars, soit environ 800 000 bpj, et s'attend à ce que les volumes augmentent dans les mois à venir. Le prix du pétrole iranien pour le mois de juin est réduit d'environ 11 dollars le baril par rapport aux contrats à terme de l'ICE Brent, ce qui est légèrement inférieur au prix de l'Oural, selon les négociants. Les prix du bitume dilué, une expression fourre-tout pour ce qui est typiquement du brut vénézuélien mélangé à d'autres pétroles et qui est déclaré exporté de Malaisie pour éviter les sanctions, se sont également renforcés en raison de la forte demande des théières, ont déclaré les négociants. Les remises sur le pétrole pour livraison en mai se sont réduites à environ 17 dollars le baril par rapport aux contrats à terme ICE Brent, contre environ 27 dollars le baril pour livraison en février, selon les négociants. Arrivée des pétroliers de brut Récepteur Date Bull Damai 1 ESPO 3 mars Hengli Nichole ESPO 7 mars Hengli NS Asia ESPO 13 mars Hengli NS Clipper ESPO 17 mars Hengli Surrey Quays ESPO 3 avril Hengli Cathay Phoenix ESPO 14 avril Hengli Alma Urals 23 mars Shenghong Bear Mizar Oural 5 avril Shenghong Leonid Loza Urals 10 avril Myanmar (PetroChina) source : Kpler