Les grands médias veulent savoir qui a garanti la caution de 250 millions de dollars de Sam Bankman-Fried

Affirmant que l'intérêt public "ne peut être surestimé", les avocats des médias, dont Reuters, ont déclaré que le droit du public de connaître les garants de Bankman-Fried l'emportait sur leurs droits à la vie privée et à la sécurité.

Dans une lettre adressée au juge de district américain Lewis Kaplan à Manhattan, les avocats ont distingué l'affaire de la décision prise par un autre juge en décembre 2020 de ne pas révéler qui avait garanti une caution pour la mondaine britannique Ghislaine Maxwell, alors accusée et plus tard condamnée pour avoir aidé le financier Jeffrey Epstein dans ses crimes sexuels.

"Bien que M. Bankman-Fried soit accusé de graves crimes financiers, une association publique avec lui ne porte pas le même stigmate que le scandale du trafic sexuel d'enfants de Jeffrey Epstein", ont écrit les avocats des points de vente.

Les médias qui cherchent à identifier les cautions de Bankman-Fried comprennent également l'Associated Press, Bloomberg, CNBC, l'éditeur du Wall street Journal Dow Jones, le Financial Times, Insider et le Washington Post. Le New York Times a demandé séparément les noms.

Un porte-parole de Mark Cohen et Christian Everdell, qui représentent Bankman-Fried, a refusé de commenter. Cohen et Everdell ont également représenté Maxwell dans son affaire pénale.

En cherchant à garder les noms des cautions sous silence, les avocats de Bankman-Fried ont déclaré que les parents de leur client, qui ont cosigné la caution de 250 millions de dollars, avaient été harcelés et avaient reçu des menaces physiques depuis l'effondrement et la faillite de FTX début novembre.

Les avocats ont déclaré qu'il y avait "de sérieuses raisons de craindre" que les autres cautions subissent un traitement similaire si leurs noms étaient rendus publics.

Bankman-Fried a plaidé non coupable aux accusations criminelles selon lesquelles il a pillé des milliards de dollars chez FTX, en partie en détournant les dépôts des clients pour soutenir son fonds spéculatif Alameda Research, acheter des biens immobiliers et faire des dons politiques.

Ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried, sont professeurs à la Stanford Law School. Bankman, qui n'a pas été accusé d'actes répréhensibles, a engagé son propre avocat dans cette affaire, selon une personne connaissant bien le dossier.