Dans cette rubrique, nous présentons une sélection de graphiques pour suivre l'évolution de l'économie et des marchés financiers. Ces graphiques sont sélectionnés pour vous aider à mieux comprendre les tendances et les fluctuations dans des domaines clés. Les graphiques sont accompagnés d'un commentaire et peuvent couvrir une variété de thèmes, tels que l'évolution des taux d'intérêt ou des devises, les tendances des prix des matières premières, l'activité économique des différents pays ou secteurs d'activités, les mouvements des indices, l'évolution des fondamentaux d'une société, et bien d'autres choses encore.

Graphique n°1 : La performance par classe d'actifs et la moyenne des investisseurs

Source : JP Morgan

La moyenne des investisseurs individuels sous-performent le marché et toutes les classes d'actifs ici présentes avec une performance annualisée de 2,1% entre 1992 et 2011 et 1,9% entre 1999 et 2018. Les REITS, les sociétés immobilières cotées de droit américain, ont réalisé la meilleure performance sur les deux périodes étudiées (1992-2011 et 1999-2018). Le S&P 500 lui réalise un rendement moyen de 5,6% entre 1999 et 2018 (avec la fameuse décennie perdue de 2000-2010 et en finissant par 2018, un mauvais cru). Alors comment se fait-il que les investisseurs particuliers sous-performent à ce point ? La faute au market-timing ? A la gestion des émotions ? A l'achat d'actions à la mode au mauvais moment ? Sûrement un peu de tout ça.

Graphique n°2 : Le Nasdaq-100 tiré par les mastodontes

Source : Zonebourse

L'indice américain a établi un nouveau record historique sur le premier semestre avec une performance de +38,7%, ce n'était jamais arrivé sur les six premiers mois d'une année. Nvidia a gagné 190%, Meta Platforms 144%, Tesla 127%, Palo Alto Networks 84%, AMD 78%, Align Technology 63%, Marvell Technology 61%, Amazon 55%, Broadcom 54% et Airbnb 54%. Les 7 plus grandes entreprises technologiques américaines représentent plus des ¾ de la hausse de l'indice cette année. Autant dire que si vous ne les aviez pas en portefeuille au début de l'année, il était difficile de surperformer le marché sur le premier semestre.

Graphique n°3 : Performances des matières premières sur la dernière décennie

Source : Visual Capitalist

Ce tableau représente la performance en bourse des différentes matières premières entre 2013 et 2022. L'indice général S&P Goldman Commodity (GSCI) a performé de plus de 50% sur les cinq premiers mois de 2022, notamment à cause de la guerre en Ukraine, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les craintes portant sur le pétrole, le gaz et les céréales. Le lithium a explosé en 2021 et 2022 avec des performances respectives de +442,8% et +72,5% mais la montée s'est sévèrement calmée en 2023. Dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, les rendements sont assez volatiles et il est très difficile, voire impossible, d'anticiper les prix futurs.

Graphique n°4 : Les plus grandes capitalisations boursières depuis 1960

Source : Charlie Bilello

Ce tableau représente le top 10 des entreprises américaines cotées, classées par capitalisation boursière. Aucune des 10 entreprises présentes dans le top 10 ne le sont à nouveau en 2022. Il y a quelques exceptions comme General Electric qui est resté plus de 50 ans dans le top 10, notamment entre 1960 et 2010. Ce tableau permet de se rendre compte que les leaders d'hier ne seront pas forcément les leaders de demain. Les temps changent, parfois plus vite que prévu. Prenez l'exemple de Sears Roebuck qui dominé le marché de la distribution alimentaire en 1970-80 et qui s'est fait dépassé par Walmart la décennie suivante.

Graphique n°5 : Une entreprise de qualité

Source : Quartr

Balchem Corporation, cotée aux Etats-Unis, à ne pas confondre avec Bachem Holdings en Suisse, est une entreprise qui fabrique et commercialise des ingrédients et des produits de performance spécialisés pour les marchés de la nutrition, de la pharmacie, de la santé animale, de la stérilisation des appareils médicaux et de l'industrie. Avec plus de 55 ans d'historique et un portefeuille d'activités diversifié, Balchem a su se bâtir une solide réputation. La croissance annualisée (CAGR) du chiffre d'affaires depuis 1993 est de 15% et celle du résultat opérationnel est de 19%. Bien que cette croissance ait ralenti sur la dernière décennie, il n'en demeure pas moins que Balchem croît plus vite que le PIB américain, elle qui réalise plus de 72% de ses revenus aux Etats-Unis. Le structure du bilan est saine avec un levier financier (Dette nette/EBITDA) inférieur à 2. La rentabilité des capitaux propres (ROE) s'élève à 11,6% en 2022.