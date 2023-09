Dans cette rubrique, nous présentons une sélection de graphiques pour suivre l'évolution de l'économie et des marchés financiers. Ces graphiques sont sélectionnés pour vous aider à mieux comprendre les tendances et les fluctuations dans des domaines clés. Les graphiques sont accompagnés d'un commentaire et peuvent couvrir une variété de thèmes, tels que l'évolution des taux d'intérêt ou des devises, les tendances des prix des matières premières, l'activité économique des différents pays ou secteurs d'activités, les mouvements des indices, l'évolution des fondamentaux d'une société, et bien d'autres choses encore.

Graphique n°1 : Valorisation des actions mondiales

Source : J.P. Morgan

Lorsque l'on regarde la valorisation de l'indice MSCI World, l'indice regroupant les 1512 plus grandes sociétés cotées du monde appartenant à un pays développé, nous sommes très proches de la moyenne historique. En termes de ratio de valorisation, le P/E Forward, c'est-à-dire le ratio cours/bénéfices de l'année en cours était à fin juin à 17x contre 16,3x en moyenne sur les 33 dernières années.

Graphique n°2 : Le coût mensuel de l'achat par rapport à la location d'une maison aux Etats-Unis

Source : Visual Capitalist

Suite aux successives hausses de taux et à l'augmentation du coût de l'emprunt aux Etats-Unis en raison de l'inflation persistante, il n'y a jamais autant d'écart entre le coût d'un achat immobilier et le coût mensuel de la location pour un même bien.

Graphique n°3 : The Big Mac Index

Source : Cash Net USA

Le Big Mac Index est une mesure de parité de pouvoir d'achat (PPA), inventée par le magazine The Economist en 1986. L'Indice Big Mac de parité de pouvoir d'achat est élaboré à partir des prix d'un hamburger de McDonald's. Il présente plusieurs avantages : sa mesure est facile, la composition et la vente d’un Big Mac nécessitent comme intrants à la fois des matières premières végétales et animales (achetées sur les marchés locaux), mais aussi des services (cuisiniers, vendeurs), des produits chimiques et des locaux. C'est un indice étudié de plus en plus sérieusement par plusieurs économistes car il reflète bien le pouvoir d'achat des ménages entre différentes zones géographiques et différentes monnaies.

Graphique n°4 : Novo Nordisk devient la première capitalisation européenne

Source : Zonebourse.com

Le temps de quelques séances, Novo Nordisk devient la première capitalisation européenne devant le géant du luxe LVMH. Le marché espère beaucoup du lancement de son nouveau médicament Wegovy pour la perte de poids.

Graphique n°5 : Une entreprise de qualité

Source : Zonebourse.com

Monolithic Power Systems (MPS) est une entreprise américaine spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions intégrées de gestion de l'énergie. Fondée en 1997, son siège social est situé à San Jose, en Californie. L'entreprise est cotée à la bourse NASDAQ sous le ticker MPWR.

MPS propose une large gamme de produits semi-conducteurs de haute performance qui sont utilisés dans une variété d'applications électroniques, notamment dans les domaines de l'automobile, des communications, de l'informatique et du stockage, de l'électronique grand public et de l'industrie. Les produits de MPS comprennent des convertisseurs DC-DC, des régulateurs de tension, des amplificateurs opérationnels, des commutateurs, des pilotes de LED et des capteurs de courant.

L'entreprise est reconnue pour son innovation technologique et sa capacité à fournir des solutions d'alimentation efficaces et compactes. MPS se distingue également par son engagement envers la qualité, avec des normes de contrôle de qualité rigoureuses pour garantir la fiabilité de ses produits.

La société a connu une croissance constante au fil des ans. Son résultat opérationnel (EBIT) est passé de 24 à 535 millions de dollars au cours de la dernière décennie. La rentabilité est très bonne avec un ROE de 20,9%, ROCE de 20,9% et un ROIC de 35,2%. Les marges sont de 57% pour la marge brute, 28,9% pour la marge opérationnelle et 24,5% pour la marge nette. La demande pour les produits semi-conducteurs de Monolithic ne semble pas se tarir.

