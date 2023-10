Dans cette rubrique, nous présentons une sélection de graphiques pour suivre l'évolution de l'économie et des marchés financiers. Ces graphiques sont sélectionnés pour vous aider à mieux comprendre les tendances et les fluctuations dans des domaines clés. Les graphiques sont accompagnés d'un commentaire et peuvent couvrir une variété de thèmes, tels que l'évolution des taux d'intérêt ou des devises, les tendances des prix des matières premières, l'activité économique des différents pays ou secteurs d'activités, les mouvements des indices, l'évolution des fondamentaux d'une société, et bien d'autres choses encore.

Graphique n°1 : ARK Innovation (2016-2022) vs. Bulle spéculative des valeurs internet (1998-2003)

L'histoire ne se répète pas mais ses rendez-vous se ressemblent. Comme ici, avec ces deux parcours boursiers étrangement similaires. L'un est l'évolution du Nasdaq de 1998 à 2003 où l'on observe l'éclatement de la bulle internet des années 2000. L'autre courbe superposée représente le cours de l'ETF ARK Innovation (ARKK) de Cathy Wood entre 2016 et 2022. Les deux courbes se ressemblent beaucoup et évoquent l'éclatement d'une bulle.

Source : Tier 1 Alpha

Graphique n°2 : Les sociétés avec un avantage compétitif durable surperforment à long terme

Parmi les milliers d’entreprises cotées en bourse, il en existe certaines qui présentent l’heureux avantage de posséder un avantage compétitif durable. Popularisé par le célèbre investisseur Warren Buffett, le terme de "moat" (qui signifie "douves" en anglais) désigne le fait qu’une entreprise creuse un fossé quasiment infranchissable pour la concurrence. Il représente, en d’autres termes, la capacité d’une entreprise à prospérer dans le temps dans un environnement très concurrentiel grâce à un élément différenciant qui lui confère un avantage sur ses compétiteurs. C’est une notion très connue dans le monde de l’investissement à long terme, mais souvent difficile à appréhender car subjective. Pour faire simple, imaginez un château (l’entreprise) avec des douves tout autour (ses avantages concurrentiels). Plus les douves sont larges et profondes, plus le château est protégé des envahisseurs (les concurrents).

Le moat peut prendre plusieurs formes telles que : - Un savoir-faire inégalé comme un service exclusif ou un produit de qualité supérieure. - Une barrière à l’entrée en matière de coûts en recherche et développement ou en dépenses d’infrastructures. - Une barrière à la sortie entraînant de forts coûts de substitution pour passer à un produit concurrent équivalent. - Un effet réseau lié au nombre d’utilisateurs d’un produit ou d’un service que commercialise l’entreprise. - Une économie d’échelle lorsque l’entreprise mise sur un volume important de ses ventes. Il en résulte une efficience opérationnelle car les coûts de l’entreprise baissent ou stagnent lorsque le volume de production augmente. - Un positionnement dominant ou monopolistique sur un marché. - La possession d’actifs intangibles tels qu’une marque forte, des licences ou des brevets.

Le graphique ci-dessous représente l'évolution de l'indice Morningstar Wide Moat Focus par rapport à l'indice large américain S&P 500 entre 2007 et 2022. La surperforme est impressionnante.

Pour vous aider à identifier les entreprises ayant un wide moat, voici une liste thématique pour nos abonnés.

Source : Morningstar

Graphique n°3 : Qui pense qu'il y aura une récession en 2024 aux Etats-Unis ?

Au cours de la majorité de l'année précédente, l'appréhension d'une récession s'est intensifiée en raison de l'augmentation significative des taux d'intérêt et de l'instabilité des marchés. C'est seulement récemment que la perspective a évolué. Vu la robustesse de l'économie américaine, de plus en plus d'investisseurs pensent qu'un atterrissage en douceur est de plus en plus envisageable, c'est-à-dire que la Réserve fédérale augmentera les taux d'intérêt pour combattre l'inflation sans provoquer de récession. Cependant, beaucoup restent sur leurs gardes. Ce graphique de Visual Capitalist illustre les prévisions économiques américaines pour Wall Street, Main Street et C-Suite pour l'année 2024. Wall Street fait référence aux économistes, aux stratégistes de marché et aux membres de la Fed. Main Street envoie aux consommateurs. Et C-suite fait référence aux dirigeants de niveau exécutif au sein des entreprises et des stratégistes des grandes banques Bank of America et Goldman Sachs. Les cadres supérieurs courants comprennent le directeur général (PDG), le directeur financier (CFO), le chef de l'exploitation (COO) et le directeur de l'information (CIO). Remarquez la dispersion des prédictions : de 0% pour les membres de la Fed à 84% pour les CEO.

Source : Visual Capitalist

Graphique n°4 : Les entreprises où il fait bon de travailler surperforment

Voilà une des raisons pour laquelle vous devez vous intéressez à la culture de l'entreprise en tant qu'actionnaires. De nombreuses études montrent que des collaborateurs épanouis sont plus productifs. Et les entreprises du célèbre classement "Fortune 100 Best Companies to Work For" surperforment d'un facteur de 3,36x les indices Russell 1000 et Russell 3000 sur la période 1998-2022. Parmi les noms présents dans le dernier classement de 2023, nous retrouvons actuellement Cisco Systems, Hilton Worldwide, American Express, Wegmans Food Markets, Accenture, Nvidia, Salesforce, Atlassian, Comcast ou encore Marriott International.

Source : Fortune

Graphique n°5 : Une entreprise de qualité

Nous avons l'habitude de finir cet article par un graphique sur une entreprise de qualité. Arthur J. Gallagher est à l'honneur aujourd'hui. Société américaine spécialisée dans les prestations de courtage en assurance (87% des revenus) et de conseils en risque financier (13% des revenus), Arthur J. Gallagher a réussi un joli parcours. La société est bientôt centenaire (création en 1927), gage de résilience vu toutes les crises qu'elle a traversé. Sur la dernière décennie, le chiffre d'affaires s'est apprécié à un rythme annualisé de 12,3%. Le dividende a augmenté constamment depuis son premier versement en 1984 passant de $0,05 à $2,20 (estimé) pour 2023. Régulièrement citée pour sa culture d'entreprise et la qualité de son management, la société offre indubitablement un service de grande qualité. Cela s'observe également dans l'amélioration constante des marges sur la dernière décennie. Les perspectives de croissance continuent d'être bonnes dans ce contexte de taux élevé.

Source : Zonebourse