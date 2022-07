Les greffes d'utérus permettent des grossesses réussies chez les femmes américaines - étude

Entre 2016 et 2021, 33 femmes ont reçu une greffe d'utérus aux États-Unis et jusqu'à présent, 19 d'entre elles, soit 58%, ont donné naissance à un total de 21 bébés, ont rapporté des chercheurs mercredi dans JAMA Surgery.

"La transplantation d'utérus devrait être considérée comme une réalité clinique aux États-Unis", ont écrit les chercheurs.

Toutes les femmes présentaient une infertilité dite absolue à facteur utérin, ce qui signifie qu'elles sont nées sans utérus ou qu'elles ont dû en subir l'ablation.

Plus d'un million de femmes américaines pourraient potentiellement bénéficier d'une transplantation d'utérus, a déclaré dans un courriel le Dr Liza Johannesson du Baylor University Medical Center à Dallas, responsable de l'étude.

Chez 74 % des receveuses, l'utérus fonctionnait toujours un an après la transplantation. Dans ce groupe, 83 % ont eu des enfants nés vivants, ont rapporté les chercheurs.

Les bébés ont tous été mis au monde par césarienne, en moyenne 14 mois après la transplantation. Plus de la moitié sont nés après 36 semaines de gestation.

Après l'accouchement de la receveuse, l'utérus transplanté est retiré pour éviter la nécessité d'utiliser des médicaments immunosuppresseurs à vie.

Les opérations américaines, réalisées au Baylor University Medical Center, à la Cleveland Clinic et à l'Hospital of the University of Pennsylvania, font partie de la centaine de transplantations d'utérus réalisées jusqu'à présent dans le monde.

Le coût peut constituer un obstacle pour certaines femmes.

"La transplantation d'utérus est de facto un traitement de fertilité", et certaines compagnies d'assurance peuvent refuser de la couvrir, a déclaré le Dr Giuliano Testa, coauteur de l'étude, de Baylor, dans un courriel.

"La couverture d'assurance pour la transplantation d'utérus fait partie d'une discussion plus large impliquant la couverture des soins de l'infertilité en général", a déclaré Johannesson.

Dans deux tiers des transplantations américaines, l'utérus provenait d'une donneuse vivante, dont environ une sur quatre a connu une complication suite à l'opération.

"La réduction du risque pour les donneuses vivantes devrait être un objectif... si le bassin de donneuses décédées n'est pas adéquat", ont écrit les docteurs Rachel Forbes et Seth Karp de l'Université Vanderbilt à Nashville dans un éditorial d'accompagnement.