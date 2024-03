Les bus, tramways et métros sont restés à l'arrêt dans la majeure partie de l'Allemagne vendredi, au terme d'une semaine de grèves échelonnées dans les transports publics, déclenchées par des conflits sur les horaires de travail.

Les débrayages, organisés par le syndicat Verdi, ont touché 14 des 16 États du pays, dont Berlin. Ils devaient se terminer dans la capitale à 14 heures (13 heures GMT) mais s'étendent jusqu'à samedi ailleurs.

Pour ajouter à l'agitation potentielle, les actions ont coïncidé vendredi avec des manifestations pour le climat appelant à des transports plus écologiques dans plus de 100 villes, organisées par Fridays for Future et d'autres groupes de campagne écologistes.

Il s'agissait de la deuxième vague de grèves des transports publics à l'échelle nationale ces dernières semaines, à l'appel de Verdi, qui représente environ 90 000 employés de plus de 130 entreprises municipales.

Verdi a déclaré que les négociations en cours sur les contrats des travailleurs des transports publics étaient dans l'impasse alors qu'elle réclame une réduction des heures de travail et davantage de congés.

L'opérateur de transports publics berlinois BVG a qualifié le mouvement de grève d'"inutile et complètement exagéré".

Confrontée à une inflation toujours élevée, la première économie d'Europe a connu un certain nombre de grèves qui ont également eu des répercussions sur le transport aérien et les chemins de fer.

Les navetteurs pourraient bientôt être confrontés à de nouvelles actions syndicales dans les chemins de fer après l'échec, jeudi soir, des négociations qui duraient depuis des semaines entre le syndicat des conducteurs de train GDL et la Deutsche Bahn.