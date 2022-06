Les grèves paralysent les chemins de fer britanniques et les syndicats préviennent que d'autres sont à venir.

Une flambée du coût des denrées alimentaires et du carburant pousse le budget de nombreux ménages au bord du gouffre et incite les syndicats à demander des augmentations de salaire plus importantes pour leurs membres. Le gouvernement a appelé à la modération salariale pour éviter une spirale inflationniste.

Les syndicats ont formé des piquets de grève autour des gares ferroviaires pour le deuxième jour de cette semaine et ont averti de la possibilité d'autres actions industrielles à moins qu'un accord ne soit trouvé pour améliorer les salaires et éviter les licenciements.

"Nous continuerons à discuter avec les entreprises de tout ce qui a été mis sur la table et nous ferons le point et nous verrons si et quand il doit y avoir une nouvelle phase d'action industrielle", a déclaré Mick Lynch, secrétaire général des Rail, Maritime and Transport Workers (RMT), à la BBC.

"Mais si nous n'obtenons pas d'accord, il est extrêmement probable qu'il y en aura un".

Bien que les pourparlers soient en cours, une troisième journée de grève est prévue pour samedi. D'autres industries se dirigent également vers l'action industrielle dans ce qui, selon les syndicats, pourrait être un "été de mécontentement".

Le gouvernement a critiqué les grèves, les qualifiant de contre-productives et de plus dommageables pour les personnes à faibles revenus qui dépendent des transports publics et ne peuvent pas travailler à domicile.

Plus tard dans la journée de jeudi, les ministres présenteront les changements prévus à une loi qui permettrait aux entreprises de recourir plus facilement au personnel temporaire, dans un mouvement destiné à minimiser l'impact des actions de grève.

"Une fois de plus, les syndicats tiennent le pays en otage en paralysant des services publics et des entreprises essentiels. La situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas viable", a déclaré le secrétaire d'État aux affaires, Kwasi Kwarteng.

"L'abrogation de ces restrictions datant des années 1970 donnera aux entreprises la liberté d'accéder rapidement à un personnel pleinement qualifié, tout en permettant aux gens de poursuivre leur vie sans interruption pour aider à faire tourner l'économie."