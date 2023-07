Des milliers d'employés d'hôtels de la région de Los Angeles ont repris le travail mercredi après une grève de trois jours sans contrat, mais les dirigeants du syndicat ont menacé d'organiser d'autres débrayages pour réclamer de meilleurs salaires, avantages et conditions de travail.

Parmi leurs principales revendications figurent des augmentations de salaire qui permettraient aux 15 000 membres du syndicat du sud de la Californie de vivre à une distance raisonnable de leur lieu de travail, dans une région où le coût élevé du logement rend la chose difficile pour les bas salaires.

Plusieurs milliers de travailleurs de l'hôtellerie représentés par la section locale 11 de Unite Here ont débrayé dimanche dans le cadre d'une grève qui, selon les responsables syndicaux, s'est étendue à 19 hôtels des comtés de Los Angeles et d'Orange, au beau milieu du week-end de vacances du 4 juillet.

La grève concerne les femmes de ménage, les plongeurs, les cuisiniers, les serveurs, les grooms et les agents d'accueil,

Une porte-parole de Unite Here, Maria Hernandez, a déclaré que les piquets de grève avaient tous repris le travail mercredi matin, mettant fin pour l'instant à l'un des plus grands arrêts de travail de ces dernières années dans le secteur de l'hôtellerie aux États-Unis.

Mais n'importe lequel des 41 autres hôtels de la région dont les contrats de travail ont également expiré le 30 juin pourrait être visé par la prochaine "vague" de grève, qui pourrait survenir "à tout moment", a déclaré Mme Hernandez.

Unite Here a exhorté les 60 hôtels impliqués dans le conflit à accepter les termes d'un accord conclu la semaine dernière avec le plus grand employeur du syndicat, le Westin Bonaventure Hotel & Suites, situé dans le centre de Los Angeles, ce qui a permis d'instaurer la paix sociale dans cet établissement.

"Nous savons que l'industrie peut y arriver", a déclaré M. Hernandez. "Si le Westin Bonaventure peut donner aux travailleurs ce dont ils ont besoin, les autres hôtels pourront faire de même.

La main-d'œuvre du Westin Bonaventure représente environ 600 travailleurs de la section locale du syndicat.

Le groupe de négociation coordonnée des hôtels a publié une déclaration saluant le retour au travail de ses employés "et la fin des arrêts de travail", ajoutant que la direction était prête à garder ses établissements ouverts aux clients en cas de nouvelles perturbations.

Les propriétaires d'hôtels ont accusé le syndicat de faire de la politique, d'utiliser la grève comme outil de syndicalisation et de ne pas négocier de bonne foi.

Aucune autre session de négociation n'a été programmée et les deux parties se rejettent la responsabilité de la rupture des pourparlers mercredi dernier.

Ce conflit social dans l'hôtellerie survient alors que la saison estivale des voyages bat son plein et qu'une grève des scénaristes d'Hollywood, qui en est à sa neuvième semaine, pèse déjà sur l'économie de Los Angeles et sur la production de spectacles.

Le syndicat indique que ses travailleurs gagnent entre 20 et 25 dollars de l'heure et demande une augmentation immédiate de 5 dollars de l'heure et de 3 dollars de l'heure supplémentaires pour les années suivantes du contrat, ainsi qu'une amélioration des soins de santé et des prestations de retraite.

Selon le syndicat et la direction, le groupe hôtelier a proposé des augmentations de salaire de 2,50 dollars de l'heure au cours des 12 premiers mois et de 6,25 dollars sur quatre ans pour la plupart des travailleurs. Les salaires des femmes de ménage de Beverly Hills et du centre de Los Angeles, qui gagnent actuellement 25 dollars de l'heure, augmenteraient de 10 % l'année prochaine et dépasseraient 31 dollars en 2027, selon l'offre du secteur.

Unite Here demande également la création d'un fonds de logement pour la main-d'œuvre, financé par une nouvelle taxe de 7 % prélevée sur les clients séjournant dans les hôtels syndiqués, ainsi que l'amélioration des soins de santé et des prestations de retraite et la réduction de la charge de travail.