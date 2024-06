Des grévistes ont empêché des camions de livraison de produits pétroliers, dont de l'essence, de quitter la raffinerie ExxonMobil Chemical France de Port-Jérôme-Gravenchon, dans le nord de la France, vendredi.

Quelque 200 travailleurs sont en grève, a déclaré un membre du syndicat FNME-CGT, et l'action se poursuivra jusqu'à ce que la direction reprenne les négociations sur les projets d'ExxonMobil Chemical France de fermer une partie de la raffinerie.

"En raison du blocage des terminaux, certains camions ne peuvent pas charger de produits à partir du terminal de la raffinerie de Gravenchon. Cependant, les chargements par pipeline et par bateau ne sont pas affectés", a déclaré un porte-parole d'ExxonMobil.

Le mois dernier, ExxonMobil Chemical France a déclaré qu'il arrêterait le vapocraqueur et fermerait la production chimique à Gravenchon cette année, ajoutant que le site avait perdu plus de 500 millions d'euros (534,40 millions de dollars) depuis 2018 et restait non compétitif.

Le porte-parole d'ExxonMobil a déclaré que certaines des unités de fabrication de produits chimiques, dont le vapocraqueur, ont été fermées en raison de la grève.

"Nous regrettons que cela puisse avoir un impact sur notre capacité à fournir certains produits", a déclaré le porte-parole d'ExxonMobil, ajoutant que les unités qui pourraient être impactées fabriquent du polyéthylène, du polypropylène et des résines. (1 $ = 0,9356 euro) (Reportage de Forrest Crellin. Rédaction de Jane Merriman)