Les gros émetteurs de CO2 peinent à s'aligner sur les objectifs climatiques (rapport)

Si elles étaient additionnées et traitées comme un pays, ces entreprises - dont les majors pétrolières comme Exxon, Saudi Aramco et BP Plc ainsi qu'Unilever - seraient le troisième plus grand émetteur derrière les États-Unis et la Chine, a déclaré le groupe.

En publiant son premier "Climate Action 100+ Net-Zero Company Benchmark", le groupe utilise un système de feux de signalisation pour montrer les performances actuelles de chacune des 159 entreprises sur une variété d'indicateurs et de mesures.

L'évaluation montre qu'aucune des entreprises n'a pleinement divulgué la manière dont elle compte atteindre son objectif de devenir une entreprise nette zéro d'ici 2050 ou plus tôt, notamment en fixant des objectifs à court et moyen terme.

Irrités par la lenteur du changement dans certaines entreprises, des investisseurs de premier plan ont pesé de tout leur poids derrière les résolutions des actionnaires lors de la saison actuelle des assemblées générales annuelles, exigeant de meilleures informations sur les plans des entreprises.

"L'indice de référence des entreprises Net Zero de Climate Action 100+ montre qu'il est urgent que les entreprises agissent davantage et qu'elles soient plus ambitieuses pour accélérer l'économie nette zéro et garantir un avenir sûr et viable", a déclaré Mindy Lubber, présidente de CA100+, qui dirige également l'organisation de développement durable Ceres.

OBJECTIFS DE RÉDUCTION

Bien que 83 des entreprises évaluées ont annoncé un objectif de réduction nette zéro d'ici 2050, environ la moitié de ces engagements n'englobent pas la totalité de leurs émissions.

Si 107 entreprises ont fixé des objectifs à moyen terme, seules 20 d'entre elles ont satisfait à tous les critères d'évaluation ; sur les 75 qui devaient fixer des objectifs à court terme, seules huit l'ont fait.

Seules six entreprises s'étaient engagées à aligner leurs dépenses d'investissement sur leurs objectifs de réduction à long terme, et aucune ne s'est engagée jusqu'à présent à les aligner sur l'objectif de l'Accord de Paris visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.

Lors de la planification de scénarios pour les risques et les opportunités liés au changement climatique, seules 10 % des entreprises intègrent le scénario de 1,5 degré dans l'ensemble de leurs activités.

Bien que 139 entreprises prennent en compte le changement climatique au niveau du conseil d'administration, seul un tiers des entreprises évaluées lient explicitement la rémunération des dirigeants à leurs objectifs de réduction des émissions.

L'évaluation, fondée sur les déclarations publiques des entreprises et sur toute information supplémentaire qu'elles ont fournie avant le 22 janvier, constituera la base de l'engagement futur avec elles, a déclaré CA100+.

"Il s'agit d'un travail d'une importance vitale. Nous l'utiliserons non seulement pour informer notre engagement mais aussi notre vote par procuration, car pour nous, en fin de compte, nous devons être en mesure de demander des comptes aux conseils d'administration", a déclaré Anne Simpson, directrice générale des investissements pour la gouvernance et la durabilité des conseils d'administration au California Public Employees' Retirement System (Calpers).

Les classements sont disponibles ici.