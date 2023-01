Les groupes de compagnies aériennes et d'aéroports critiquent la pression de l'UE pour que la Chine effectue des tests COVID avant le vol.

Les responsables gouvernementaux de l'UE ont fait cette recommandation mercredi, alors que Pékin prévoit d'assouplir les restrictions de voyage malgré une vague de nouvelles infections au COVID.

L'Association internationale du transport aérien, Airlines for Europe et ACI Europe ont déclaré dans une déclaration commune que "la vague actuelle de cas de COVID-19 en Chine ne devrait pas avoir d'impact sur la situation épidémiologique dans l'UE/EEE (Espace économique européen)" et va à l'encontre d'une évaluation antérieure du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

La semaine dernière, l'ECDC a déclaré que les citoyens de l'UE avaient des niveaux de vaccination relativement élevés et que le potentiel d'infections importées était faible par rapport aux infections quotidiennes dans l'UE, les systèmes de santé faisant actuellement face à la situation.

La Chine prévoit d'assouplir les restrictions de voyage dimanche, malgré une vague de nouvelles infections qui a laissé les hôpitaux et les pompes funèbres chinoises débordés.

La Suède et l'Allemagne ont déclaré jeudi qu'elles appliqueraient les recommandations et d'autres pays de l'Union devraient bientôt le faire.

"S'il est regrettable que les recommandations convenues hier se résument en grande partie à une réaction instinctive, il est maintenant vital qu'elles soient mises en œuvre par les États membres de l'UE de manière totalement uniforme", ont ajouté les groupes dans la déclaration.

Les groupes ont dit espérer que l'UE réévalue les recommandations d'ici la mi-janvier.