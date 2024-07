Le 20 juin, l'activiste kenyan Bill Eugene Omollo rentrait chez lui à la nuit tombée dans son quartier de Nairobi lorsqu'il a remarqué un problème : deux hommes le regardaient à côté d'un pick-up blanc garé sans plaque d'immatriculation.

Le jeune homme de 28 ans avait participé aux manifestations de jeunes qui secouent le Kenya depuis le mois dernier et avait été relâché par la police quelques heures plus tôt après son arrestation lors de l'une de ces manifestations.

Il a crié à l'aide.

"Mais les gens couraient aussi. Alors ils m'ont emmené", a-t-il déclaré à Reuters.

Des dizaines de Kényans ont été victimes d'enlèvements similaires au cours des deux dernières semaines, selon les groupes de défense des droits de l'homme, qui imputent ces arrestations extrajudiciaires aux services de renseignement kényans.

Organisées en ligne et sans leader, les manifestations - qui visaient initialement à annuler les hausses d'impôts - se sont transformées en un mouvement qui transcende les divisions ethniques traditionnelles du Kenya, devenant ainsi la plus grande menace pour la présidence de William Ruto, en place depuis deux ans.

Bien que M. Ruto ait retiré les hausses d'impôts, ce qui constitue une victoire pour le mouvement, la réaction brutale aux manifestations - les groupes de campagne ont recensé des centaines d'arrestations et au moins 39 morts - a fait craindre un recul des droits.

"Le président et moi-même avons promis catégoriquement au peuple kenyan que les enlèvements et les exécutions extrajudiciaires ne se reproduiraient plus jamais", a déclaré le vice-président Rigathi Gachagua lors d'une allocution télévisée. "Malheureusement, c'est de nouveau le cas.

Un porte-parole de la police n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les enlèvements. Noordin Haji, le directeur des services de renseignement du Kenya, n'a pas non plus répondu.

Dans une interview accordée dimanche, M. Ruto a nié l'implication de la police dans les disparitions, mais a largement défendu les actions des forces de sécurité.

Cependant, Irungu Houghton, directeur exécutif d'Amnesty International Kenya, a déclaré à Reuters qu'il y avait des cas évidents d'abus.

"Des personnes considérées comme des manifestants ou des organisateurs, ou même simplement comme des voix dissidentes, sont arrachées à leur domicile ou même à l'église avec leur famille et enfermées", a-t-il déclaré.

LES YEUX BANDÉS ET INTERROGÉS

Amnesty, la Commission nationale kenyane des droits de l'homme et la Law Society of Kenya ont toutes estimé le nombre d'enlèvements à plus de 30, tout en précisant que la plupart d'entre eux ont été relâchés par la suite.

Faith Odhiambo, présidente de la Law Society of Kenya, a déclaré que les interrogatoires subis par les victimes d'enlèvement au cours de leurs épreuves ont porté sur le financement du mouvement de protestation, sur son organisation et sur l'identité de ses dirigeants.

"C'est une indication très claire que le gouvernement est derrière tout cela", a-t-elle déclaré.

Après que ses agresseurs l'ont fait monter dans leur véhicule, M. Omollo a déclaré qu'on lui a bandé les yeux et qu'on l'a conduit dans un lieu inconnu où on l'a fait entrer dans une pièce et où on lui a ordonné de se déshabiller jusqu'à ses sous-vêtements.

Il a été contraint de s'asseoir sur le sol en béton, que ses ravisseurs ont inondé d'eau glacée. L'interrogatoire et les menaces à l'encontre de sa famille ont alors commencé.

Ils m'ont demandé : "Qui vous a envoyé ? Qui vous finance ? Je leur ai répondu que personne ne nous finançait", a déclaré M. Omollo, qui ne sait pas qui l'a enlevé et n'a pas signalé l'incident à la police.

"J'ai cru que je serais un homme mort.

LE MANQUANT

Houghton a déclaré qu'Amnesty avait confirmé certains cas de torture au cours des détentions illégales.

Odhiambo, de la Law Society of Kenya, a déclaré que si l'objectif des enlèvements était d'intimider les victimes, il semblait avoir réussi.

"Elles ne veulent pas être vues sur les médias sociaux ou sur d'autres forums", a-t-elle déclaré. "La peur a été instillée.

Au bout de 24 heures, les ravisseurs d'Omollo l'ont fait monter dans leur véhicule et l'ont laissé près d'un poste de police.

Il fait partie des chanceux. Les organisations de défense des droits de l'homme affirment qu'une poignée de victimes d'enlèvement n'ont toujours pas été retrouvées.

Mutia Paul, un habitant de Nairobi, est toujours à la recherche de son frère de 17 ans, Tony, qui a été vu pour la dernière fois le 25 juin alors qu'il se rendait à une manifestation.

M. Paul a effectué des recherches dans les commissariats de police et les hôpitaux. Il a parcouru les morgues à la recherche de son corps. Il pense maintenant que Tony est détenu.

"Mon cœur est plein de chagrin, j'ai fait tout ce que j'ai pu", a-t-il déclaré.

Les militants ont promis de maintenir la pression sur Ruto et les législateurs. Mais Omollo a déclaré à Reuters qu'il en avait assez de protester.

Craignant d'être suivi et d'être à nouveau enlevé, il a quitté Nairobi.

"Ma maison me manque, mes frères, mes sœurs et ma communauté me manquent", a-t-il déclaré. "Je me sens comme un réfugié dans mon propre pays.