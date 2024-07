Les groupes écologistes sont divisés sur la question de savoir si le président Joe Biden devrait céder sa place à un autre démocrate lors des élections américaines, certains craignant que son affaiblissement dans les sondages face à Donald Trump, partisan des énergies fossiles, n'entrave le taux de participation et ne compromette ses victoires en matière de climat.

M. Biden, âgé de 81 ans, fait l'objet de pressions et d'un examen minutieux de la part de certains législateurs, donateurs et militants, qui souhaitent qu'il abandonne sa campagne de réélection à la suite d'une prestation désastreuse lors d'un débat présidentiel ce mois-ci, qui a ravivé les interrogations sur son état de santé mentale.

Les groupes de défense de l'environnement s'inquiètent de l'éventualité d'une deuxième administration Trump, après que son mandat de 2017 à 2021 a entraîné des réductions radicales de la réglementation environnementale et des restrictions sur les forages pétroliers, ainsi que le retrait d'un pacte international.

Une deuxième présidence Trump chercherait presque certainement à effacer de nombreuses victoires de M. Biden en matière de politique climatique, notamment en annulant les principales règles relatives aux véhicules et aux centrales électriques et en abrogeant ou en affaiblissant des parties essentielles de la loi climatique emblématique de l'administration actuelle, l'Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l'inflation), selon les discours de campagne et le programme politique de M. Biden.

Sur les huit groupes environnementaux nationaux contactés par Reuters, deux souhaitent que M. Biden se retire, un veut qu'il reste, et les autres sont indécis ou n'ont pas souhaité faire de commentaires.

"L'incapacité de Joe Biden à mener une campagne cohérente et à proposer une alternative à l'extrême droite entraînera une baisse de la participation des électeurs démocrates potentiels, qui devront choisir entre deux vieux hommes blancs qui s'accrochent au pouvoir", a déclaré Evan Drukker-Schardl, un organisateur de Climate Defiance.

UNE BAISSE DE LA PARTICIPATION

Climate Defiance, qui a perturbé des événements auxquels participaient des représentants et des législateurs démocrates et républicains pour protester contre la faiblesse des politiques climatiques et la production de combustibles fossiles, prévoit de bloquer le siège du Comité national démocrate vendredi, alors qu'il prévoit un vote par appel nominal pour désigner sa liste de candidats à l'élection présidentielle.

Le groupe de jeunes pour le climat, le Sunrise Movement, a quant à lui appelé M. Biden à "passer le flambeau".

"Après avoir parlé avec des jeunes dans tout le pays au cours des dernières semaines, je crains que Joe Biden ne soit pas en mesure de mobiliser les jeunes et de gagner en novembre", a déclaré Aru Shiney-Ajay, directeur du mouvement Sunrise.

L'association Friends of the Earth Action a déclaré qu'elle se félicitait du "discours public sur l'éligibilité de Joe Biden" et qu'elle réfléchissait encore à un soutien.

De son côté, le Sierra Club a déclaré la semaine dernière qu'il soutiendrait M. Biden. "Aucun président dans l'histoire n'a pris plus de mesures sur le climat que Joe Biden", a déclaré son président Ben Jealous. "Nous travaillerons sans relâche pour réélire le président Biden en novembre.

Le Natural Resources Defense Council Action s'est refusé à tout commentaire, tandis que la League of Conservation Voters et EDF Action n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Third Act, une organisation de personnes âgées et de retraités dirigée par l'activiste climatique Bill McKibben, qui a joué un rôle important en exhortant M. Biden à mettre un terme aux exportations de GNL, n'a pas non plus pris position. M. McKibben n'a pas répondu à une demande de commentaire.