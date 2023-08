Les groupes commerciaux américains du secteur du gaz naturel se sont opposés mercredi aux règles de détection des fuites de méthane proposées par les régulateurs fédéraux des gazoducs pour faire face à la crise du changement climatique.

La Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) du ministère américain des transports a présenté en mai la proposition de détection et de réparation des fuites dans les gazoducs, afin de réduire les émissions provenant de plus de 2,7 millions de kilomètres de réseaux de transport de gaz et d'installations de stockage.

Les associations gazières ont déclaré que des changements importants devaient être apportés à la proposition de la PHMSA pour qu'elle soit techniquement et économiquement réalisable.

"Les exploitants de gazoducs s'efforcent chaque jour d'améliorer la sécurité et les performances environnementales, mais la règle proposée ne contribuerait guère à la réalisation des objectifs déclarés de la PHMSA", a déclaré Robin Rorick, vice-président de l'American Petroleum Institute (API) chargé de la politique du secteur intermédiaire.

Les groupes qui s'opposent à la proposition, dont l'API fait partie, ont déclaré que la PHMSA devrait prévoir une date d'entrée en vigueur de trois ans pour la règle finale, et non pas les six mois proposés.

Ils ont également attiré l'attention sur le projet d'éliminer "toutes les fuites détectables, y compris celles qui sont si peu importantes qu'elles ne présentent aucun risque potentiel pour la sécurité publique".

La proposition de la PHMSA a été rédigée pour soutenir le plan d'action de réduction des émissions de méthane du président Joe Biden.

L'administration Biden a l'intention de durcir la répression des fuites de méthane de l'industrie pétrolière et gazière dans le cadre d'une "attention sans relâche" visant à prévenir les émissions responsables du réchauffement de la planète. L'objectif est de décarboniser l'économie américaine d'ici à 2050.

La réaction des associations gazières intervient au moment où les États-Unis luttent contre les incendies de forêt les plus meurtriers à Hawaï, qui ont tué au moins 110 personnes.

La situation à Hawaï rappelle les scènes de dévastation qui se sont déroulées ailleurs dans le monde cet été, lorsque des incendies de forêt provoqués par une chaleur record ont forcé l'évacuation de dizaines de milliers de personnes en Grèce, en Espagne, au Portugal et dans d'autres parties de l'Europe. Le Canada a lui aussi connu récemment des incendies d'une ampleur inhabituelle. (Reportage d'Arunima Kumar à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)