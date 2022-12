Alors que les groupes de luxe se préparent à un ralentissement en 2023, la réouverture de la Chine pourrait compenser le déclin mondial. Et les marques disposent encore de marge pour augmenter leurs prix. On lit aussi dans le Financial times que de nouveaux visages feront leur apparition dans les équipes dirigeantes et de création de LVMH, Christian Dior, Prada ou encore Burberry.