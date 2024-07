Les navires naviguant dans les eaux arctiques ne pourront plus utiliser ou transporter de fioul de soute lourd en vertu d'une réglementation de l'agence maritime des Nations unies qui est entrée en vigueur lundi.

Toutefois, les associations de défense de l'environnement estiment que cette interdiction ne va pas assez loin sur le plan géographique et qu'elle n'aborde pas la question des émissions de carbone noir des navires, qui peuvent assombrir la glace blanche et accélérer la fonte des glaces provoquée par le changement climatique.

L'interdiction, adoptée en 2021 par l'Organisation maritime internationale (OMI) des Nations unies, vise à prévenir les déversements de fioul lourd (HFO) qui pourraient avoir un impact dévastateur sur l'environnement et les espèces sensibles de l'Arctique, notamment les morses, les ours polaires et les bélugas.

"Le transport maritime dans l'Arctique continue d'augmenter, tant en termes de nombre de navires que de durée de navigation dans l'Arctique", a déclaré Sian Prior, conseillère principale de l'Alliance pour un Arctique propre, qui regroupe 20 groupes de défense de l'environnement.

À mesure que le changement climatique ouvre la région, le risque de déversement dans l'Arctique s'accroît.

Bien que l'interdiction commence le 1er juillet, elle n'entrera pleinement en vigueur qu'en 2029, après l'expiration d'un certain nombre d'exemptions. Toutefois, certains pays côtiers de l'Arctique ont déclaré à Reuters qu'ils avaient l'intention de prendre des mesures plus immédiates.

Le fioul lourd est un résidu goudronneux du processus de raffinage du pétrole qui est environ 30 % moins cher que les autres produits.

Il est plus épais que les autres carburants, ce qui le rend difficile à nettoyer en cas de déversement.

DÉROGATIONS ET ADOPTION

Le règlement entraînera l'interdiction de près d'un tiers du HFO transporté et de 16 % du HFO utilisé dans les eaux arctiques à compter du 1er juillet 2024, par rapport à la flotte arctique de 2019, selon une analyse réalisée en 2020 par l'organisation à but non lucratif International Council on Clean Transportation (Conseil international pour des transports propres).

Cela s'explique par le fait qu'il accorde une exemption temporaire aux navires construits depuis 2017 qui disposent de réservoirs de carburant protégés, ce qui réduit la probabilité d'un déversement.

Les méthaniers, les vraquiers et les cargos sont généralement ceux qui utilisent le plus de HFO.

Le règlement permet également aux pays côtiers de l'Arctique d'accorder des dérogations aux navires battant le pavillon du pays lorsqu'ils naviguent dans les eaux territoriales, et ce jusqu'en 2029.

Selon l'analyse, plus de la moitié de la flotte arctique de 2019 répondrait aux normes requises pour bénéficier d'une dérogation.

Cinq pays côtiers de l'Arctique sont en mesure d'accorder des dérogations en raison de leur situation géographique.

Le ministère canadien des transports a déclaré à Reuters qu'il accorderait des dérogations aux navires battant pavillon national qui participent à l'approvisionnement en nourriture et en carburant des communautés de l'Arctique jusqu'au 1er juillet 2026.

Toute décision de dérogation sera rendue publique, a déclaré un porte-parole du gouvernement, précisant que le Canada n'avait encore reçu aucune demande.

La Norvège a déjà adopté la loi sur la protection de l'environnement du Svalbard, qui interdit le HFO.

Au début du mois, une compagnie maritime irlandaise a été condamnée à une amende de 1 million de NOK (94 000 dollars) pour avoir navigué dans les eaux du Svalbard avec du HFO à bord.

Le ministère danois de l'environnement n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la question de savoir s'il accorderait des dérogations pour les eaux entourant le Groenland.

Les États-Unis n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La Finlande n'a pas encore adopté le règlement, mais un porte-parole du gouvernement a déclaré à Reuters qu'elle comptait le faire dans le courant de l'année.

LA POSITION DE LA RUSSIE N'EST PAS CLAIRE

On ne sait toujours pas quand la Russie, qui possède plus de la moitié du littoral arctique, appliquera l'interdiction.

La Russie devrait approuver des amendements à une convention maritime sur la pollution avant que les réglementations puissent entrer en vigueur, a déclaré la mission russe auprès de l'OMI dans une soumission datant d'octobre 2022.

Le ministère des transports du pays n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le groupe maritime public russe Sovcomflot "sera guidé par les décisions des autorités maritimes nationales et internationales et s'y conformera", a déclaré la compagnie.

L'impact des sanctions occidentales est également susceptible de peser sur le respect des nouvelles réglementations HFO, selon des sources de l'industrie du transport maritime.

L'application des règles strictes de l'OMI sur l'utilisation du fioul à haute teneur en soufre au niveau mondial, introduites en 2020, a été affectée par le retard de la mise en œuvre des mêmes règles en Russie, ainsi que par la non-conformité croissante de la flotte dite "fantôme" de pétroliers transportant du pétrole en provenance de pays frappés par des sanctions, notamment la Russie, l'Iran et le Vénézuéla.