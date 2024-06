Un large éventail de groupes d'entreprises américaines favorables au commerce a demandé à l'administration Biden un mois supplémentaire pour commenter les projets d'imposition de droits de douane plus élevés sur les importations chinoises de véhicules électriques, de batteries, de produits solaires et d'autres marchandises, retardant ainsi la date d'entrée en vigueur de nombreux droits de douane, fixée au 1er août.

Le groupe de 173 associations commerciales organisées sous l'égide de "American For Free Trade" a déclaré dans une lettre adressée au bureau du représentant américain au commerce, dont Reuters a pris connaissance vendredi, qu'une prolongation de 30 jours de la période de consultation publique jusqu'au 28 juillet était "dans l'intérêt du public"

Le groupe, qui représente des fabricants, des détaillants, des entreprises technologiques, des groupes agroalimentaires, des entreprises énergétiques et des entreprises de transport, a également demandé à l'USTR d'organiser une audience publique sur la question, comme il l'a fait en 2017 et 2018 pour les tarifs douaniers précédents.

Le mois dernier, le président Joe Biden a annoncé la hausse des droits de douane afin de protéger les fabricants américains dans des secteurs stratégiques contre l'excès de capacité industrielle de la Chine, qui inonde les marchés mondiaux de ses exportations. L'USTR a ensuite annoncé une courte période de consultation publique de 30 jours, avec un quadruplement des droits sur les VE chinois à plus de 100 % et un doublement des droits sur les semi-conducteurs à 50 % prévus à partir du 1er août. "Nous sondons activement nos membres collectifs pour recueillir des commentaires sur les impacts prévus des modifications (tarifaires) proposées et les documenter de la manière la plus utile pour l'USTR", ont déclaré les groupes dans la lettre, datée du 6 juillet et déposée sur le portail de commentaires de l'USTR.

"Toutefois, nos membres ont indiqué qu'ils avaient besoin de plus de temps pour rassembler et évaluer ces informations, compte tenu de l'étendue des 387 catégories de produits soumis à des droits de douane plus élevés et du format de soumission.

Un porte-parole de l'USTR n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter la demande des groupes.

La nouvelle de cette demande intervient alors qu'un autre groupe politique, dirigé par le syndicat des Métallurgistes unis et des entreprises manufacturières nationales, a appelé à l'instauration de barrières commerciales encore plus fortes à l'encontre des importations chinoises. L'Alliance for American Manufacturing a déclaré que les États-Unis devraient rétablir un outil juridique périmé depuis longtemps pour stopper les hausses d'importations chinoises, adopté lorsque la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001.

Parmi les groupes signataires de la lettre figurent l'Association de l'industrie des semi-conducteurs, le Conseil de l'industrie des technologies de l'information, le Conseil américain de la chimie, l'Institut de la bière, la Fédération nationale du commerce de détail, l'Association de l'Halloween et des costumes et l'Association américaine du camionnage.

Les signataires comprenaient des associations de pièces détachées d'automobiles et de camions, mais pas de groupes commerciaux représentant les fabricants d'automobiles et de véhicules électriques.

Un grand nombre de ces groupes utilisent et vendent des produits importés de Chine et ils ont déclaré dans la lettre qu'ils emploient des dizaines de millions d'Américains par le biais de "vastes chaînes d'approvisionnement". (Rapport de David Lawder et David Shepardson)