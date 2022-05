Les groupes industriels veulent que les pays du G7 alignent leurs ambitions en matière de climat -BDI

Une déclaration commune des membres du B7 au G7, dont une copie a été vue par Reuters, a été présentée par la Fédération allemande de l'industrie (BDI) au nom du groupe le jour d'ouverture d'une réunion de trois jours des ministres de l'environnement, du climat et de l'énergie du G7 à Berlin.

M. Scholz avait suggéré cette idée pour tenter d'éviter les frictions commerciales dans des domaines tels que les tarifs verts, le développement de marchés pour les produits décarbonisés, la tarification du carbone et les méthodes d'élimination.

"Le B7 soutient l'idée d'un club climatique ouvert et ambitieux", a déclaré Siegfried Russwurm, président du BDI et du B7. "Le G7 doit maintenant clarifier ce que sa contribution peut et doit être".

Le B7 regroupe les principales fédérations d'entreprises et d'industries des États du G7. Il a été fondé à l'initiative du BDI en 2007.

Le B7 souhaite promouvoir une compréhension de ce qui, par exemple, constitue des matières premières "vertes" telles que l'acier ou le ciment, a-t-il déclaré.

Le groupe considérait la sécurité et la diversification de l'approvisionnement énergétique comme primordiales, une position qui avait été soulignée par la guerre en Ukraine et la possibilité que la Russie arrête les expéditions de gaz naturel par gazoduc vers l'Europe, a ajouté M. Russwurm.

Le B7 voulait accélérer les expéditions alternatives de gaz naturel liquéfié (GNL), une expansion rapide des sources d'énergie renouvelables et la fourniture d'hydrogène comme substitut au gaz.

Il était urgent que les pays du G7 s'accordent sur une promotion coordonnée des économies de l'hydrogène à faible émission de carbone et sur le renforcement des capacités de transport et d'infrastructure connexes.

La plus grande économie d'Europe assure la présidence du G7 cette année, ce qui fait de la ministre fédérale de l'environnement Steffi Lemke et du ministre fédéral de l'économie Robert Habeck les hôtes de la rencontre du 25 au 27 mai.