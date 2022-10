Les groupes pétroliers américains demandent à Biden de retirer l'interdiction d'exportation de carburant -lettre

Les plus grands groupes commerciaux pétroliers américains ont déclaré mardi qu'ils étaient "très préoccupés" par le fait que l'administration Biden envisage de limiter les exportations de carburant pour faire baisser les prix à la consommation et ont exhorté les hauts fonctionnaires à retirer cette option de la table, selon une lettre vue par Reuters.

La lettre conjointe de l'American Petroleum Institute et de l'American Fuel and Petrochemical Manufactures adressée à la secrétaire à l'énergie Jennifer Granholm représente la dernière volée dans un affrontement entre l'industrie pétrolière et l'administration Biden au sujet des prix élevés de l'énergie.

Le président américain Joe Biden a fait de la lutte contre la flambée des prix à la consommation due à l'énergie une priorité absolue et a reproché à plusieurs reprises aux compagnies pétrolières de réaliser des bénéfices faramineux alors que les prix de l'essence atteignent des sommets.

Il a réitéré ces accusations ces dernières semaines alors que les prix de l'essence ont commencé à remonter à l'approche des élections de mi-mandat de novembre, après des semaines de baisse.

L'idée de limiter les exportations américaines de carburant afin de contrôler les prix de l'énergie nationale a été largement rejetée comme improbable par l'industrie pétrolière lorsqu'elle a été évoquée pour la première fois il y a plusieurs mois, mais la lettre de mardi montre que l'industrie s'inquiète de plus en plus de la possibilité que l'administration aille de l'avant.

En août, Mme Granholm a envoyé une lettre aux entreprises de raffinage américaines pour les inciter à se concentrer davantage sur la constitution de stocks nationaux d'essence et de diesel, et moins sur les exportations. Elle a prévenu que s'ils ne le faisaient pas, l'administration devrait envisager des " mesures d'urgence ", mais n'a rien proposé de plus précis.

Vendredi, Mme Granholm et de hauts responsables de la Maison Blanche ont répété cet avertissement lors d'une réunion virtuelle convoquée à la hâte sur les prix de l'énergie. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que les restrictions sur les exportations d'énergie ne sont pas envisagées "pour le moment", mais qu'elles n'ont pas été totalement exclues.

Les groupes ont déclaré dans leur lettre que les récentes discussions ont soulevé des inquiétudes "significatives" quant à la possibilité que l'administration poursuive une interdiction ou une limitation des exportations de carburant.

"Interdire ou limiter l'exportation de produits raffinés diminuerait probablement le niveau des stocks, réduirait la capacité de raffinage nationale, exercerait une pression à la hausse sur les prix des carburants à la consommation et aliénerait les alliés des États-Unis en temps de guerre. Pour ces raisons, nous exhortons l'administration Biden à retirer cette option de la table", ont déclaré les groupes, faisant référence à la guerre de la Russie en Ukraine.

Les États-Unis ont une capacité de raffinage d'environ 18 millions de barils par jour et exportent en moyenne environ 3,5 millions de bpj de carburant, l'Amérique latine étant une destination majeure. (Reportage de Jarrett Renshaw ; édition d'Emelia Sithole-Matarise et Marguerita Choy)