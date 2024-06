Les groupes extérieurs qui soutiennent la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle ont dépensé beaucoup plus d'argent ces derniers mois que les groupes qui œuvrent à la réélection du président démocrate Joe Biden, selon une analyse de Reuters des dossiers de financement des campagnes électorales.

Les groupes pro-Trump ont dépensé plus de 25 millions de dollars depuis que M. Trump a décroché l'investiture républicaine le 6 mars, selon les dossiers de la Commission électorale fédérale, contre plus de 15 millions de dollars dépensés par les alliés de M. Biden au cours de la même période.

MAGA Inc, le plus grand super PAC pro-Trump, déclarera jeudi qu'il disposait de 93,7 millions de dollars en banque à la fin du mois de mai, contre 33 millions de dollars à la fin du mois d'avril, selon une personne connaissant les finances du groupe qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat.

Les deux camps ont consacré la majeure partie de leurs dépenses récentes à des publicités télévisées d'attaque, alors qu'ils tentent d'influencer la petite tranche d'électeurs américains qui déterminera l'issue de l'élection du 5 novembre.

Les alliés de M. Trump affirment que ce blitz de dépenses vise à contrer l'avantage de M. Biden en matière de collecte de fonds. La campagne de M. Biden a déclaré 84 millions de dollars en banque à la fin du mois d'avril, contre 49 millions de dollars pour M. Trump.

"Il y a un effort pour affaiblir stratégiquement l'avantage de Biden en termes de liquidités", a déclaré un autre responsable affilié à MAGA Inc. qui a également parlé sous le couvert de l'anonymat.

Le déficit de collecte de fonds de M. Trump a été aggravé par les batailles judiciaires qui ont fait grimper ses factures d'avocat et ont fait de lui le premier président des États-Unis à être condamné pour des délits graves.

M. Biden, 81 ans, et M. Trump, 78 ans, sont au coude à coude dans les sondages d'opinion nationaux, bien que M. Trump ait un léger avantage dans les États qui pourraient déterminer le vainqueur de l'élection.

Les deux campagnes, qui n'ont pas souhaité faire de commentaires, doivent communiquer jeudi des chiffres actualisés sur le financement de la campagne.

Contrairement aux campagnes politiques, les super PAC ne sont soumis à aucune limite en matière de collecte de fonds, mais ils ne sont pas autorisés à coordonner leurs achats publicitaires avec les candidats qu'ils soutiennent. Ils doivent déclarer leurs dépenses peu de temps après les avoir effectuées.

MAGA Inc. a dépensé environ 18 millions de dollars pour aider la campagne de M. Trump, en grande partie pour un barrage de publicités télévisées et numériques qui ont attaqué les politiques d'immigration de M. Biden et ont fait valoir qu'il est trop vieux pour effectuer un second mandat.

En revanche, Future Forward, le plus grand super PAC soutenant Biden, a déclaré à la FEC depuis le 6 mars de nouvelles dépenses totalisant moins d'un million de dollars, alors qu'il disposait de 57 millions de dollars en banque à la fin du mois d'avril.

Un démocrate de haut rang ayant des liens avec le groupe, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré qu'il dépenserait beaucoup au cours des derniers mois de l'élection, comme il l'a fait lors de la compétition de 2020, lorsque Biden a battu Trump.

Un autre super PAC démocrate, American Bridge 21st Century, a dépensé plus de 11 millions de dollars jusqu'à présent.

Pat Dennis, le président du groupe, a déclaré qu'il se concentrait étroitement sur les électrices en diffusant des publicités sur des questions telles que le droit à l'avortement dans les États du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin, qui sont des champs de bataille.

"Nous nous concentrons sur l'été et préparons le terrain pour ceux qui prendront la relève à l'automne", a-t-il déclaré.