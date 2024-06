Les habitants de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, ont exprimé un espoir prudent après l'arrivée d'un premier contingent de policiers kényans dans le pays des Caraïbes, dans le cadre d'une mission longtemps retardée visant à aider la police à lutter contre les gangs armés.

Quelques centaines de policiers kenyans ont débarqué en Haïti cette semaine pour diriger une mission ratifiée par les Nations unies qui devrait compter plus de 2 500 personnes, mais on ne sait toujours pas quand les autres forces arriveront.

Jean-Louis Pierre, un habitant de Port-au-Prince, a déclaré à Reuters qu'il espérait que le déploiement kenyan pourrait aider, mais seulement s'il restait suffisamment longtemps pour garantir une sécurité durable.

"Maintenant que les forces sont arrivées, le pays peut s'améliorer, mais elles doivent rester. Quelques mois ou un an ne suffisent pas, car le pays retombera dans les mêmes problèmes", a déclaré M. Pierre.

Le mandat initial de la mission, d'une durée de 12 mois, doit expirer en octobre. Les missions précédentes en Haïti ont laissé derrière elles des civils tués, une épidémie de choléra mortelle et un scandale d'abus sexuels, pour lequel des réparations n'ont jamais été accordées.

La force avait été demandée par le précédent gouvernement haïtien en 2022, mais depuis, les gangs se sont unis au sein d'une alliance commune et se sont emparés de pans entiers de la capitale, provoquant des meurtres aveugles, des enlèvements contre rançon, des violences sexuelles massives et paralysant la circulation des personnes et des biens.

Bien que certaines activités aient progressivement repris au cours du mois dernier, les Nations unies estiment que cinq millions de personnes luttent pour mettre de la nourriture sur la table et que plus d'un demi-million sont déplacées à l'intérieur du pays.

Le nouveau premier ministre Garry Conille a déclaré aux journalistes mercredi qu'il reprendrait le pays "maison par maison".

Mais alors que la police kenyane arrivait, une vidéo non vérifiée diffusée sur les médias sociaux semblait montrer le chef de gang Jimmy "Barbecue" Cherizier, qui s'est fait le porte-parole de l'alliance des gangs, en train de rallier ses hommes.

"Voici le Kenya : Tirez !" a scandé Cherizier. "Nous nous moquons de savoir si vous êtes blanc ou noir", a-t-il déclaré. "Si vous n'êtes pas haïtien et que vous êtes sur le terrain, nous considérons que vous êtes un envahisseur.

Dans la vidéo, Cherizier est à la tête de quelques douzaines d'adeptes du tir à la carabine dont les visages sont masqués par des cagoules ou des balaclavas.

M. Conille a exhorté les groupes armés à déposer leurs armes et les organisations humanitaires ont exprimé leur inquiétude pour les civils qui pourraient être pris entre deux feux. Les Nations unies estiment que la moitié des recrues des gangs sont des enfants.

"La plupart des jeunes hommes sont armés en ce moment. Ils mangent et boivent grâce à ces armes", a déclaré à Reuters l'étudiant Venart Simeone.

"Je ne voudrais pas être à leur place et je demande à Dieu de ne pas m'y mettre. Ce dont le pays a besoin, c'est de travail, pour que les jeunes puissent vivre correctement.