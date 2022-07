Les habitants d'une ville portuaire ukrainienne capturée tentent de survivre parmi les ruines.

Beaucoup de ceux qui restent à Mariupol sont maintenant confrontés à une nouvelle bataille : comment survivre, ont déclaré cinq résidents interrogés par Reuters.

La lutte pour cette ville de 430 000 habitants, autrefois animée, sur les rives de la mer d'Azov, l'a laissée pulvérisée, avec une population estimée à quelques dizaines de milliers d'habitants.

Lors d'une récente visite des journalistes de Reuters, qui étaient libres de parler aux habitants et n'étaient pas escortés par des officiels soutenus par la Russie, cinq résidents ont déclaré qu'ils luttaient pour survivre malgré les efforts des administrateurs de la ville installés par les Russes pour tenter de reconstruire.

"Nous espérons, bien sûr, le meilleur, mais tout cela (l'optimisme) s'estompe de jour en jour", a déclaré Tatyana Khandeldy, alors qu'elle était assise dehors sur un tabouret avec ses voisins entourés de blocs d'appartements dont les fenêtres ont été soufflées, les murs couverts de trous de balles et d'obus.

"Lorsque les combats étaient encore en cours, nous courions à l'adrénaline pour survivre. Et maintenant, la tâche est de survivre pour ne pas mourir de faim."

Parmi les ruines, des gens comme Tatyana faisaient bouillir des bouilloires et frire des pommes de terre sur des feux ouverts dans leur cour, des éviers pendaient aux murs des immeubles d'appartements démolis comme des boucles d'oreilles, des cabines de douche sans eau courante se trouvaient dans les cours sur des palettes en bois, et par endroits, les effets personnels des gens gisaient encore dans la rue où ils avaient été soufflés par les explosions qui ont détruit certains immeubles d'appartements.

Selon les Nations Unies, 90 % des bâtiments de la ville ont été détruits après que la Russie a utilisé des chars, de l'artillerie et des frappes aériennes pour tenter de déloger ses défenseurs.

Un haut responsable de l'organisme mondial a déclaré le mois dernier qu'au moins 1 348 civils avaient été tués, dont 70 enfants, et que le bilan final était probablement des milliers plus élevé. Kiev estime que 22 000 civils ont été tués.

Le ministère russe de la défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le bilan des victimes, mais a précédemment accusé les défenseurs ukrainiens de la ville d'utiliser des civils comme boucliers humains et d'installer des points de feu dans les zones résidentielles. L'Ukraine dément ces accusations.

LE GRAIN QUOTIDIEN

Assise à l'extérieur avec sa fille Sofiya, Anna Malenko, 31 ans, s'est plainte de ne pas avoir de travail ou d'argent pour acheter de la nourriture, tandis qu'un homme qui a donné son seul nom de Roman a montré du doigt un terrain vague jonché de gravats de béton qui, selon lui, était autrefois une cour verte où des dizaines d'enfants jouaient autrefois.

"Maintenant, il reste deux ou trois enfants ici qui n'ont vraiment rien à faire", a déclaré Roman, qui a dit être un ancien ouvrier d'usine.

Il a décrit sa vie comme un "jour de marmotte" - un travail quotidien monotone qui consistait à cuisiner sur des feux ouverts afin de nourrir les autres habitants et les enfants.

Les diplomates russes affirment que Moscou fait de son mieux pour que la vie revienne à la normale et les journalistes de Reuters ont vu des habitants acheter du pain frais dans un marché en plein air.

Dans une publication sur Facebook cette semaine, répondant aux commentaires de la Maison Blanche sur les plans russes d'annexer certaines parties de l'Ukraine, l'ambassade de Russie aux États-Unis a déclaré que Moscou ramenait la paix dans ce qu'elle appelle les "territoires libérés".

Elle a déclaré qu'il était prévu de construire environ 500 km (310 miles) de routes et de ponts dans la région de Donbas, qui comprend Mariupol, d'ici la fin de l'année et que ce qu'elle appelle "12 condos modernes et un centre médical avec des équipements de haute technologie" étaient en cours de construction à Mariupol. Elle a déclaré qu'ils devraient être achevés d'ici l'automne.

Les responsables ukrainiens n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur cet article.

GUERRE DE SIEGE

Marioupol se trouve dans la région industrielle ukrainienne de Donetsk, dont Moscou dit vouloir prendre le contrôle total afin d'assurer sa propre sécurité contre l'OTAN et de protéger les russophones qu'elle accuse de persécuter à Kiev.

Kiev nie que les russophones aient été persécutés et affirme que cette allégation est un prétexte sans fondement pour une guerre d'agression de type impérial. Elle a déclaré qu'elle avait l'intention de reprendre Mariupol.

Les forces soutenues par la Russie ont tenté et échoué à s'emparer de la ville en 2014. Elle est tombée aux mains de la Russie en mai de cette année, après un siège de près de trois mois au cours duquel le Régiment d'Azov, un groupe paramilitaire d'extrême droite incorporé par la suite aux Forces armées ukrainiennes, a opposé une résistance farouche.

La Russie continue de retenir prisonniers de nombreux combattants d'Azov qui se sont rendus, alors que l'Ukraine craint qu'ils soient jugés pour crimes de guerre et risquent la peine de mort. Le Kremlin a promis qu'ils seraient traités "conformément aux normes internationales".

DES CHARS QUI CUISENT AU SOLEIL

Malgré les difficultés, deux femmes interrogées par Reuters ont déclaré qu'elles se réjouissaient de la domination de Moscou.

"J'ai rêvé toute ma vie que Mariupol rejoigne la Russie", a déclaré Khandeldy, la même femme qui s'était plainte de la lutte constante pour obtenir de la nourriture.

Poussant un vélo, Tamara Vasilenko, 63 ans, une retraitée, a déclaré que de nombreuses personnes dans la région élargie avaient des racines russes.

"Nous sommes heureux d'avoir survécu, et nous sommes heureux d'avoir retrouvé nos enfants. La principale chose que je crois est qu'il y aura la paix ici ... et que la Russie ne nous abandonnera pas."

Au milieu de la chaleur estivale, des grues et des excavatrices s'activent pour ériger de nouveaux immeubles d'habitation, des voitures et des cyclistes circulent dans les rues, et quelques habitants prennent le soleil sur les rives de la mer d'Azov.

Un responsable de l'Organisation mondiale de la santé et des fonctionnaires ukrainiens ont averti que la ville, sans eau courante ni système d'égouts en état de marche, risque de connaître une épidémie de choléra, car des déchets et des restes humains pourrissent sous ses décombres pendant l'été.

Des chars, des voitures et des camionnettes cuites par les balles ont cuit sous le soleil d'été, et près du métal tordu de l'aciérie d'Azov, un homme pêchait dans un ruisseau. Tout près, un crâne humain gisait sous une feuille de métal.

Le théâtre de la ville, autrefois grandiose, qui avait servi d'abri antiaérien, est en ruines après ce que l'Ukraine appelle une frappe aérienne russe. Kiev affirme que des centaines de civils pourraient avoir péri. La Russie affirme que le théâtre a été dynamité par les forces ukrainiennes à l'intérieur, une accusation que Kyiv dément avec véhémence.

Certains résidents interrogés par Reuters ont déclaré qu'ils reconnaissaient que les choses s'étaient un peu améliorées depuis la fin des combats, mais que la situation générale restait désastreuse.

"Il n'y a toujours pas de stabilité, les gens ne savent pas ce qui les attend", a déclaré Lyubov Tarabukhina, une retraitée de 66 ans.

"Oui, ils essaient de construire de nouveaux logements ici, de restaurer quelque chose. Mais il n'y a toujours pas de tranquillité d'esprit pour les gens."