Les habitants de Jackson en ont assez de la crise de l'eau sale

Le débit est peut-être bon, mais la qualité de l'eau ne l'est pas.

Après la défaillance d'une station de traitement des eaux cette semaine, les habitants de Jackson, dans le Mississippi, ont été mis en garde contre le fait de boire l'eau, de se laver avec ou même de se brosser les dents... et tout cela fait des ravages.

"Les gens en ont assez, ils courent vers les villes limitrophes qui ont de l'eau propre pour simplement se baigner et pour aller dans leurs épiceries et acheter toute l'eau parce que nous n'en avons pas."

Ashely Tose est enceinte de 7 mois et dit qu'elle envisage de s'éloigner du Mississippi et de ses problèmes d'eau.

"Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'une surveillance fédérale. Nous avons besoin que quelque chose se passe parce que pour que cela dure depuis des années et que le gouverneur ne s'en soucie pas, que le maire engage des personnes incompétentes pour gérer les usines de traitement des eaux. C'est comme si c'était sans fin".

La station de traitement d'eau négligée O.B. Curtis est tombée en panne cette semaine suite à des complications après un week-end de fortes pluies et d'inondations.

L'état d'urgence est en place... alors que quelque 180 000 personnes vivant à Jackson et dans les communautés environnantes cherchent désespérément de l'eau potable.

Le nombre de bouteilles d'eau que les bénévoles peuvent donner est limité.

Et les étagères des magasins se vident rapidement.

Kendra Payne est venue assister à une distribution de bouteilles d'eau devant un WalMart local.

"C'est triste, c'est triste. Et je ne peux même pas me permettre de déménager de Jackson, alors je dois rester ici et faire face à ça."

A proximité - des experts se sont démenés pour installer une pompe temporaire à la station d'eau, qui a été plombée par un personnel insuffisant et des problèmes de maintenance.

"Il s'agit d'un ensemble de problèmes accumulés basés sur une maintenance différée qui n'a pas eu lieu pendant des décennies." (de mardi)

C'est le maire démocrate Chokwe Lumumba, qui a accusé l'État de ne pas soutenir les efforts de Jackson pour entretenir la station.

Mais le gouverneur républicain Tate Reeves a affirmé que la station d'épuration a souffert d'années de mauvaise gestion de la ville.

De nombreux habitants de Jackson - comme Danyelle Holmes - affirment que le manque d'investissement dans l'infrastructure hydraulique de Jackson reflète la composition raciale de la ville, dont les données du recensement montrent qu'elle est composée à plus de 80 % de Noirs.

"On fait passer des politiques racistes extrêmes avant le peuple. Il est temps que nous mettions cela de côté".

Bien avant la panne de la station d'épuration, l'approvisionnement en eau de la ville a été perturbé à plusieurs reprises par des niveaux de plomb élevés, une contamination bactérienne et des dégâts dus aux tempêtes.

Il y a environ un mois, les résidents ont été invités à faire bouillir leur eau avant de la boire.

Tard dans la journée de mardi, l'administration du président Joe Biden a approuvé une déclaration d'urgence et ordonné une assistance fédérale pour compléter la réponse de l'État.

Et le maire Lumumba a déclaré à CNN qu'il s'attendait à ce que l'eau soit rétablie d'ici la fin de la semaine.