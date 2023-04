Les habitants d'un quartier aisé de Khartoum ont craint des troubles lorsqu'ils ont découvert que leur nouveau voisin était un commandant d'une force paramilitaire que les manifestants accusent de les avoir réprimés par le passé.

Ces craintes se sont avérées fondées cette semaine, lorsque les habitants ont été contraints de se terrer chez eux alors que les tirs, les bombardements et les frappes aériennes faisaient rage dans la ville, dans le cadre d'une lutte acharnée pour le pouvoir entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF).

"Nous savions qu'un jour comme celui-ci arriverait", a déclaré Motasim, qui habite à quelques immeubles d'Abdelrahim Dagalo, chef adjoint des FSR, l'ancienne milice qui affronte l'armée depuis samedi.

"C'est très dangereux parce qu'il vit parmi nous", a déclaré Motasim, un habitant du quartier Al-Riyadh de Khartoum, qui se trouve près de l'aéroport où la fumée s'élève maintenant dans le ciel.

Il a demandé que seul son prénom soit utilisé pour protéger son identité.

Ce voisin indésirable, arrivé en 2020, est le frère de Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, le chef de la RSF qui est au centre d'une rivalité féroce avec le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan.

Les combats ont déjà fait au moins 185 morts, forcé des dizaines d'hôpitaux à fermer leurs portes et fait échouer un accord qui devait permettre l'instauration d'un gouvernement civil après des décennies d'autocratie et de régime militaire.

Les deux parties se sont engagées à respecter un cessez-le-feu de 24 heures à partir de mardi soir, après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken se soit entretenu avec les deux dirigeants. Mais les tirs se sont poursuivis après la date limite.

Depuis son domicile, Motasim a déclaré que, plus tôt dans la journée de mardi, il avait pu voir les troupes des forces de sécurité républicaines tirer des missiles antiaériens depuis la rue en contrebas. Des habitants d'autres quartiers ont déclaré que des magasins avaient été pillés et que des personnes avaient été expulsées de chez elles par des hommes armés.

CONFLIT GÉNÉRALISÉ

Pour la première fois, de nombreux habitants de Khartoum font l'expérience du type de conflit qui, autrefois, ne frappait que des coins reculés de la nation africaine, comme dans la région occidentale du Darfour - où les FAR ont émergé en tant que force - ou dans le sud où des décennies de combats ont finalement conduit à la sécession du Sud-Soudan en 2011.

Par le passé, la capitale de ce pays pauvre qui dépend encore largement de l'aide internationale a été épargnée malgré les coups d'État militaires et les protestations populaires, même si certaines manifestations ont donné lieu à des violences. Des manifestants ont accusé le RSF d'avoir mené une répression sanglante contre un sit-in antimilitaire en 2019. Le groupe dément.

Mais aujourd'hui, la capitale est ébranlée. Dans le quartier aisé de Khartoum 2, qui abrite des ambassades et des bureaux de RSF, des habitants ont déclaré que les troupes de RSF avaient pris d'assaut des maisons et fait des descentes dans des supermarchés.

Un porte-parole de RSF n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cet article.

"Ils font sortir les gens de leurs maisons", a déclaré une femme de Khartoum 2 qui a parlé à Reuters par téléphone alors que l'on entendait des tirs d'artillerie en arrière-plan.

"Ils ont demandé aux gens de l'eau et de la nourriture, mais à certains endroits ils leur ont dit d'évacuer pour qu'ils puissent s'installer", a-t-elle dit, ajoutant qu'elle avait gardé les lumières éteintes dans sa maison la plupart du temps pour économiser le carburant des générateurs et éviter d'attirer l'attention.

Les bâtiments et les bases de la RSF sont dispersés dans la capitale, souvent dans des zones densément peuplées qui sont devenues le point de mire des combats. Des batailles ont également eu lieu autour de sites stratégiques, tels que l'aéroport, le quartier général de l'armée et la radio-télévision nationale, qui se trouvent au milieu de zones résidentielles.

Des habitants et un témoin de l'agence Reuters ont déclaré que les troupes qu'ils avaient vues dans les rues étaient pour la plupart des combattants des FAR. L'armée, comme lors des conflits précédents, semble s'appuyer sur l'artillerie et les frappes aériennes. Des habitants ont déclaré avoir entendu des avions de guerre passer au-dessus de leur tête, suivis de tirs anti-aériens, ce qui a fait trembler leurs maisons.

L'HORREUR EST PARTOUT

Cette situation reflète le schéma de combat observé lors du conflit du Darfour, qui a éclaté en 2003 et a duré plusieurs années. En temps utile, l'armée et le RSF combattaient dans le même camp, l'armée s'appuyant sur la puissance aérienne pour frapper les rebelles et déployant des milices sur le terrain, telles que les Janjawids dont le RSF est issu.

"L'horreur est partout, les bruits de l'artillerie et les tirs sans but font des blessés parmi les civils", a déclaré Sajda Gafer El-Tayeb Mustafa, un habitant de Bahri, près de Khartoum.

La capitale a des villes jumelles, Omdurman et Bahri, situées sur les rives opposées du Nil bleu et du Nil blanc, qui se rejoignent pour former le Nil.

Un témoin a déclaré à Reuters que dans un hôpital qui fonctionnait encore à Bahri, des cadavres de civils et de soldats étaient déposés à l'extérieur et sur des lits, le personnel n'étant pas en mesure de les envoyer à l'enterrement ou à la morgue.

Le syndicat des médecins soudanais a déclaré que 34 hôpitaux de la capitale avaient été contraints de fermer ou devraient bientôt fermer en raison d'un manque d'électricité et d'eau ou parce qu'ils ont été endommagés par des tirs ou des pièces d'artillerie.

Ailleurs dans la capitale, plusieurs personnes ont déclaré à Reuters qu'elles avaient vu les troupes des Forces de sécurité intérieure se disperser rapidement dans les rues des quartiers résidentiels lorsque les frappes aériennes ont commencé.

Dans le quartier Al-Daim de Khartoum, une famille a été secouée par un missile qui s'est logé entre deux étages de leur immeuble. Une autre famille vivant près de l'aéroport de Khartoum a partagé des images de sa maison en feu après avoir été prise dans des tirs croisés.

Certains habitants de la ville tentent à présent de trouver un moyen de s'échapper.

Le dentiste Moaz Suliman, 27 ans, diabétique qui risque de manquer d'insuline, s'est réfugié avec sa grand-mère de 75 ans, sa mère, sa tante, son oncle et son frère après qu'un bombardement a touché des maisons voisines à Khartoum. Sa famille réfléchit à la possibilité de se réfugier chez des proches en dehors de la capitale.

"Même rester chez soi n'est plus sûr à cause des éclats d'obus et des balles perdues qui frappent les maisons", a-t-il déclaré.

Mahmoud Alameen, 38 ans, travailleur humanitaire, a fui vers sa ville natale d'Al-Gezira, craignant que son activisme politique en faveur de la démocratie ne fasse de lui une cible. "J'ai entendu les voix d'enfants pleurant et effrayés des familles de mon immeuble", a-t-il déclaré. "C'était si triste.