Les habitants de Shanghai se tournent vers les NFT pour enregistrer le verrouillage de COVID et combattre la censure.

Incapables de quitter leur domicile pendant des semaines, de nombreux habitants de la ville, au nombre de 25 millions, se sont déchaînés en ligne, dénonçant les mesures draconiennes de confinement et les difficultés à se procurer de la nourriture, et racontant des histoires difficiles, comme celles de patients incapables d'obtenir un traitement médical.

Cela a intensifié le jeu du chat et de la souris avec les censeurs chinois, qui ont promis d'intensifier le contrôle d'Internet et des discussions de groupe pour empêcher ce qu'ils décrivent comme des rumeurs et des efforts visant à semer la discorde sur la frustration publique bouillonnante du confinement.

Alors que certaines personnes ont continué à publier de tels contenus, d'autres se tournent vers les places de marché NFT comme la plus grande au monde, OpenSea, où les utilisateurs peuvent monnayer des contenus et les acheter ou les vendre en utilisant des cryptomonnaies, attirés en partie par le fait que les données enregistrées sur la blockchain sont ineffaçables.

Le point culminant du moment de monnayage de Shanghai est ancré dans le 22 avril, lorsque des net-citoyens ont lutté contre la censure pendant la nuit pour partager une vidéo de six minutes intitulée "La voix d'avril", un montage de voix enregistrées au cours de l'épidémie de Shanghai.

En date de lundi, 786 éléments différents liés à la vidéo peuvent être trouvés sur OpenSea, aux côtés de centaines d'autres NFT liés au verrouillage de Shanghai.

Le 23 avril, un utilisateur chinois de Twitter dont le pseudonyme est imFong a déclaré dans un message largement retweeté : "J'ai transformé la vidéo 'Voice of April' en NFT et j'ai gelé ses métadonnées. Cette vidéo existera pour toujours sur l'IPFS", en référence au système de fichiers interplanétaire, un type de réseau distribué.

Comme la plupart des principaux médias sociaux et plateformes d'information étrangers, Twitter est bloqué en Chine, bien que les résidents puissent y accéder en utilisant des VPN.

Un programmeur basé à Shanghai a déclaré à Reuters qu'il faisait partie de ceux qui, dans la ville, considéraient leur effort pour maintenir la vidéo en vie comme faisant partie d'une "rébellion du peuple".

Il a lui-même frappé un NFT basé sur une capture d'écran de la carte de verrouillage COVID de Shanghai, montrant comment la majeure partie de la ville a été scellée du monde extérieur.

"Le fait d'être coincé chez moi à cause de l'épidémie me laisse beaucoup de temps", a-t-il déclaré, sous couvert d'anonymat.

Parmi les autres contenus de Shanghai disponibles sur OpenSea sous forme de NFT à vendre, on trouve des messages Weibo contenant des plaintes sur les mesures de confinement, des images de l'intérieur des centres de quarantaine et des œuvres d'art inspirées par la vie sous confinement.

Simon Fong, un designer indépendant de 49 ans originaire de Malaisie qui vit à Shanghai depuis neuf ans, a commencé à créer des illustrations satiriques sur la vie sous confinement dans le style des affiches de propagande de l'ère Mao.

Il a commencé à les monnayer en NFT, ayant tâté du marché depuis la fin de l'année dernière, et a maintenant réussi à vendre neuf de ses œuvres pour un prix moyen de 0,1 éther (290 $)

Ses pièces comprennent des scènes mettant en scène des tests PCR, ainsi que des demandes de rations gouvernementales par les habitants.

"J'ai choisi le style de propagande de l'ère Mao pour ces pièces car certaines personnes disent que la situation de verrouillage fait reculer Shanghai", a déclaré Fong.

Bien que la Chine ait interdit le commerce des cryptomonnaies, elle considère la blockchain comme une technologie prometteuse et les NFTs ont gagné en popularité dans le pays, adoptés par les médias d'État et même par des entreprises technologiques comme Ant Group et Tencent Holdings.

Le verrouillage prolongé de Shanghai, le centre financier de la Chine, fait partie de la stratégie controversée de Pékin "zéro COVID", une politique qui présente des risques croissants pour son économie https://www.reuters.com/world/china/china-struggles-options-covid-threatens-economic-goals-2022-04-28.

L'épidémie de COVID à Shanghai, qui a débuté en mars, est la pire que la Chine ait connue depuis les premiers mois de la pandémie en 2020. Des centaines de milliers de personnes ont été infectées dans la ville.