Les habitants du village libanais du suspect de Rushdie disent que l'incident n'a pas grand-chose à voir avec eux.

Le logo du puissant groupe libanais Hezbollah, armé par l'Iran, orne de petits monuments à la mémoire de ses combattants tués au cours de décennies de guerres avec Israël, qui borde Yaroun à l'est et au sud.

L'ambiance dans le petit village libanais est empreinte d'appréhension.

Peu de gens veulent parler de l'attaque de vendredi contre Rushdie ou de Hadi Matar, le suspect américain musulman chiite de 24 ans dont la famille est originaire de Yaroun, où le Hezbollah a un fort soutien.

Les habitants de la région affirment que l'attaque contre le romancier lors d'une apparition publique dans l'État de New York n'a pas grand-chose à voir avec eux.

"Il n'y a aucune information... Il est né à l'étranger, en Amérique, et y demeure", a déclaré à Reuters le responsable local Riad al-Ridha. "Personne ne veut en parler car personne ne sait rien".

Matar, originaire du New Jersey, a plaidé non coupable de tentative de meurtre et d'agression. Un premier examen par les forces de l'ordre de son compte de médias sociaux a montré qu'il était sympathisant de l'extrémisme chiite et du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) de l'Iran, selon NBC New York.

L'IRGC est une faction puissante que Washington accuse de mener une campagne extrémiste mondiale.

Les autorités américaines n'ont pas proposé de détails supplémentaires sur l'enquête, y compris un éventuel motif.

Les parents de Matar ont émigré aux États-Unis et il y est né et a grandi, mais son père Hassan Matar est rentré au Liban il y a plusieurs années, a déclaré à Reuters le maire de Yaroun, Ali Tehfe.

Des habitants du village ont déclaré que les parents de Matar étaient divorcés et que la mère continuait à vivre aux États-Unis.

Après l'attaque, le père s'est enfermé dans sa maison et refusait de parler à qui que ce soit, a dit Tehfe.

Reuters a visité un simple bâtiment en parpaings où, selon Tehfe, Hassan Matar vivait. Deux personnes à l'intérieur, dont un homme d'âge moyen, ont refusé de parler.

Sept personnes de la ville, dont quatre vivant aux États-Unis et en Australie, ont également refusé de parler lorsqu'on leur a demandé si elles connaissaient Hadi Matar ou si elles condamneraient son attaque, invoquant la sensibilité de l'affaire et le manque de connaissances sur ses détails.

Rushdie vit avec une prime sur sa tête depuis la publication de son roman de 1988 "Les versets sataniques", qui est considéré par certains musulmans comme contenant des passages blasphématoires.

Le Hezbollah, qui a été fondé en 1982 par les Gardiens de la révolution iraniens et classé par les États-Unis et d'autres pays occidentaux comme une organisation terroriste, a déclaré qu'il n'avait aucune information sur l'attaque. Le ministère iranien des affaires étrangères a déclaré que seuls Rushdie lui-même et ses partisans étaient à blâmer.

Les critiques de l'Iran et du Hezbollah au Liban ont condamné l'attaque alors même que d'autres proches du Hezbollah proposent de soutenir l'édit de 1989 de Khomeini - un appel précédemment soutenu par le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Le journaliste Radwan Akil, rédacteur pour le journal libanais Annahar, a déclaré dimanche qu'il soutenait l'application de la fatwa de Khomeiny contre Rushdie. Le journal a déclaré dans un communiqué que son opinion "est totalement incompatible avec la politique d'Annahar qui appelle à combattre les mots par les mots".

L'ancien rédacteur en chef d'Annahar, Gebran Tueni, et le chroniqueur Samir Kassir, tous deux opposés au Hezbollah et à la domination de la Syrie au Liban, ont été tués en 2005.