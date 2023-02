Les hausses de l'euro sont confrontées à la réalité alors que les investisseurs évaluent les perspectives de taux.

L'euro a atteint son plus haut niveau en 10 mois par rapport au dollar au début du mois, après avoir gagné 13 % par rapport au plus bas niveau en 20 ans de 0,9528 $ atteint fin septembre.

La perspective d'une récession plus douce grâce à la baisse des prix de l'énergie et à l'abondance du gaz naturel, associée au fait que la Chine sort enfin de trois années de restrictions sévères du COVID, ont enflammé l'appétit des investisseurs pour les actifs européens en général.

Toutefois, cet enthousiasme a laissé l'euro vulnérable, du moins à court terme. L'euro devrait connaître une deuxième semaine consécutive de baisse et se situe actuellement autour de 1,075 $.

"Je reste positif sur l'euro, mais si je regarde nos données de positionnement, elles montrent que les positions longues actuelles sur l'euro, ou ce que nous appelons les 'positions surtenues actuelles', ont atteint un niveau record", a déclaré Geoffrey Yu, stratège de BNY Mellon EMEA.

"La barre est extrêmement haute pour des positions longues supplémentaires, ou pour ajouter une nouvelle exposition à l'euro aux niveaux actuels."

Un positionnement aussi extrême sur un actif est souvent considéré comme négatif, car il suggère qu'il reste relativement peu d'investisseurs pour acheter et beaucoup qui pourraient décider de vendre.

Les données exclusives de positionnement iFlow de la banque dépositaire ont montré que les positions longues en euros de ses clients par rapport à toutes les autres devises (c'est-à-dire les paris sur la hausse de l'euro) sont presque quatre fois supérieures à la position moyenne des 20 dernières années, un record pour la série.

Yu a déclaré qu'une certaine reprise était nécessaire depuis septembre, lorsque "tout le monde était assez négatif sur l'économie de la zone euro", mais "c'est surévaluer les choses".

Les positions sous-pondérées en euros étaient presque trois fois et demie supérieures à leur taille habituelle en septembre, selon les données.

Différentiels de taux

Le rapport Commitment of Traders de la Commodity Futures Trading Commission montre une image similaire. Les dernières données, pour la semaine du 24 janvier, montrent une augmentation des positions longues nettes en euros à 18,3 milliards de dollars.

Les gains de l'euro n'ont pas seulement été réalisés aux dépens du dollar. Par rapport à la livre, il a atteint son plus haut niveau en plus de cinq mois la semaine dernière et a atteint cette semaine un sommet de près de 14 ans par rapport à la couronne suédoise.

TAUX MOBILES

L'euro a reçu un coup de pouce supplémentaire par rapport au dollar, les investisseurs se préparant à la possibilité que la Réserve fédérale américaine cesse de relever ses taux avant la Banque centrale européenne. On s'attend également à ce que la Fed réduise ses taux plus tôt que la BCE.

"Tant que les prix du gaz étaient un moteur si important pour l'euro, les taux d'intérêt plus ou moins élevés n'avaient pas d'importance. Maintenant, la baisse des prix du gaz permet aux marchés d'examiner les différentiels de taux d'intérêt entre l'Europe et les États-Unis", a déclaré Francesco Pesole, stratège en devises chez ING.

En théorie, une monnaie qui affiche des taux d'intérêt plus élevés a tendance à attirer davantage d'investissements qu'une monnaie à faible rendement.

Début février, lorsque l'euro a atteint un sommet de 10 mois par rapport au dollar, les marchés dérivés ont affiché la plus petite prime des taux de prêt en dollars par rapport aux taux en euros depuis fin 2021.

Cette prime s'est toutefois élargie la semaine dernière, après que les très bonnes données sur l'emploi aux États-Unis ont alimenté les attentes que la Fed ait la possibilité de relever davantage les taux d'intérêt, ce qui a fait reculer l'euro.

À moyen terme cependant, ING pense toujours que la Fed réduira les taux de manière agressive au cours du second semestre de cette année, et que les différentiels de taux influenceront à nouveau la paire euro/dollar. Cela, disent-ils, poussera l'euro vers 1,15 $ environ à la fin du deuxième trimestre de 2023.

BNY Euro