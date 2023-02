Les hausses de prix font bondir les recettes du groupe Model

Zurich (awp) - Le fabricant d'emballages en carton Model a pâti l'année dernière d'un tassement de ses volumes, surcompensé toutefois par des hausses de prix qui ont dopé ses recettes. Le chiffre d'affaires du groupe thurgovien s'est étoffé de 14% à 1,21 milliard de francs suisses.

Les usines du groupe Model ont produit 1,4 milliard de mètres cubes d'emballages en carton ondulé ou plaques en carton ondulé, ce qui représente un repli de 13%, indique jeudi la société basée à Weinfelden, qui pointe du doigt le recul de la consommation ayant entraîné une baisse de la demande.

Les volumes de papier d'emballage ont bondi à 14% à 466'000 tonnes et ceux de boîtes pliantes en carton ont progressé de 5% à 19'030 tonnes. Les prix appliqués aux clients ont augmenté en raison notamment de la hausse des prix de l'énergie.

L'entreprise revendique pour 2022 des investissements à hauteur de 152 millions de francs suisses, plus ou moins stables sur un an (156 millions en 2021). Ces montants ont servi à doter le site de Weinfelden d'un système intralogistique entièrement automatisé et à construire des nouvelles stations d'épuration à Eilenburg et Weinfelden, mais ont également profité à l'usine polonaise de Bilgoraj, la tchèque de Nymburk et l'allemande d'Eilenburg.

En 2023, les investissements devraient dépasser 200 millions de francs suisses, principalement alloués à la conversion de la papeterie d'Eilenburg.

Le groupe Model dispose de 15 sites de production en Suisse, Pologne, République tchèque, Croatie et Allemagne. Il est constitué de 12 sociétés qui emploient 4541 personnes, dont près de 800 en Suisse.

