Les hausses de salaires d'Europe Inc. inquiètent les investisseurs alors que les craintes de récession augmentent

Les hausses de salaires semblent ajouter à la pression sur les coûts des entreprises

Les investisseurs disent que les attentes en matière de bénéfices sont trop positives

Les bénéfices des entreprises du STOXX 600 pour le troisième trimestre sont en hausse de 32% -Refinitiv I/B/E/S

La STOXX 600 devrait connaître sa pire année depuis 2008, en baisse de 20 % cette année

L'Europe Inc. tombe en récession au troisième trimestre 2023

LONDRES, 10 octobre (Reuters) - Les projets des entreprises européennes d'augmenter les salaires et de verser des primes exceptionnelles pour aider le personnel à faire face à un hiver torride suscitent l'inquiétude des investisseurs qui craignent que les coûts supplémentaires ne nuisent aux bénéfices et ne sapent l'économie de la région.

Stellantis et LVMH font partie d'un grand nombre de sociétés qui proposent des primes uniques à la plupart de leurs employés pour les aider à faire face à la hausse des factures d'alimentation et d'énergie pendant l'hiver.

Alors que ces versements sont relativement faciles à digérer pour les grandes multinationales, une plus grande inquiétude est que beaucoup d'entre elles avancent également les négociations pour les révisions annuelles des salaires ou ont convenu d'augmentations salariales imprévues.

La plupart des détaillants alimentaires britanniques ont augmenté les taux horaires deux fois cette année, Carrefour a proposé une augmentation de salaire et un paiement unique et Stellantis commencera les négociations salariales en France en décembre au lieu du début de l'année prochaine.

Les syndicats ont également réclamé de meilleurs salaires pour refléter l'inflation dans la zone euro, qui a atteint un niveau record de 10 % en septembre. Les syndicats italiens représentant les travailleurs de Stellantis, Ferrari, Iveco et CNH Industrial demanderont une augmentation de salaire de plus de 8 % en 2023 lors des négociations qui débutent cette semaine.

dimanche, TotalEnergies a proposé d'avancer les négociations salariales, en réponse aux demandes des syndicats, afin de mettre fin à une grève qui a perturbé l'approvisionnement de près d'un tiers des stations-service françaises et conduit le gouvernement à puiser dans les réserves stratégiques.

Cela met la pression sur les dirigeants qui doivent déjà faire face à la flambée des coûts de l'énergie, de l'alimentation, des matières premières et du crédit, ainsi qu'à l'engorgement des chaînes d'approvisionnement qui a fait grimper les coûts d'expédition, retardant ainsi la reprise après la pandémie de COVID-19.

Jusqu'à présent, de nombreuses entreprises fabriquant tout, des voitures aux aliments pour animaux en passant par les glaces, ont répercuté les coûts supplémentaires par des hausses de prix.

L'avertissement du numéro 2 mondial de la mode, H&M, selon lequel la demande ralentit, suggère que les acheteurs et les consommateurs commencent à se méfier, ce qui fait craindre que les entreprises aient du mal à poursuivre cette stratégie.

Dans des interviews, des investisseurs, des analystes et des stratèges ont dressé un tableau sombre pour le reste de l'année 2022 et suggèrent des défis encore plus grands l'année prochaine.

Hani Redha, gestionnaire de portefeuille multi-actifs mondial chez PineBridge Investments, s'attend à ce que l'Europe sombre dans la récession au quatrième trimestre.

"Cela peut conduire à un effondrement complet des marges, car alors nous ne parlons pas seulement de la pression salariale croissante qui comprime un peu les marges."

Stephane Ekolo, stratège actions mondiales chez Tradition à Londres, a déclaré qu'il s'attend à ce que la prochaine saison des résultats du troisième trimestre soit marquée par des avertissements sur les bénéfices ou des résultats plus faibles que prévu, ce qui fera pression sur les actions.

"Les hausses de salaires ne feront que continuer à alimenter l'inflation et devraient être préjudiciables aux marges des entreprises, car elles continuent à faire face à la hausse des coûts dans le même temps", a-t-il déclaré.

Le principal indice européen STOXX 600 a chuté d'environ 20 % cette année, en voie de réaliser sa pire performance depuis la crise financière mondiale de 2008.

TROP OPTIMISTE

Selon Eurostat, les coûts des entreprises de la zone euro ont augmenté de 43,3 % au cours de l'année qui s'est terminée en août, soit plus du double des niveaux américains. Environ la moitié des industries de la région ont réduit leurs prévisions de marges bénéficiaires depuis le début de l'année, selon Bernstein.

Malgré cela, les entreprises cotées sur l'indice régional STOXX 600 devraient annoncer une hausse d'environ 32 % de leurs bénéfices au troisième trimestre, grâce aux entreprises de services publics et d'énergie dopées par la flambée des prix du pétrole et du gaz, selon les données Refinitiv I/B/E/S. Si l'on exclut l'énergie, la croissance des bénéfices serait de 11,8 %.

Il s'agit d'une légère hausse par rapport au deuxième trimestre et d'une baisse par rapport à la croissance impressionnante de 60 % enregistrée au cours de la période correspondante de l'année dernière, qui avait été faussée par le rebond de l'activité après la fin des lockdowns.

Compte tenu des vents contraires croissants, cela pourrait être trop optimiste, selon les analystes. Nestlé et Faurecia sont parmi ceux qui publieront leurs résultats la semaine prochaine.

Et au-delà du trimestre de fin septembre, les perspectives se dégradent. La croissance des bénéfices devrait ralentir fortement pour atteindre 19,5 % au quatrième trimestre et seulement 1,7 % au premier trimestre, selon les données de Refinitiv.

Europe Inc tombera en récession au troisième trimestre de 2023, avec une baisse des bénéfices de 3,8 %, après un recul de 4,4 % au deuxième trimestre, selon les données.

DOUBLE WHAMMY

Il est difficile d'estimer l'ampleur moyenne des augmentations de salaire pour 2023, mais les économistes s'attendent à ce qu'elles soient supérieures à la moyenne.

Katharina Koenz, économiste principale chez Oxford Economics, estime que les salaires annuels moyens négociés augmenteront de 4 à 5 % l'année prochaine, dépassant ainsi les niveaux de 2008, année où il y a eu une vague de fortes augmentations de salaire pendant la crise économique mondiale.

Bien sûr, des augmentations inférieures au taux d'inflation infligeraient une douleur encore plus grande aux ménages, et éroderaient probablement la demande des consommateurs à un rythme encore plus rapide.

Pour l'instant, Florian Ielpo, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Lombard Odier Investment Managers, estime que le marché n'a pas prêté suffisamment attention à la double menace de l'inflation galopante, y compris les salaires, et de la baisse de la demande, et qu'il s'inquiète plutôt de l'augmentation des coûts d'emprunt avec la hausse des taux d'intérêt.

"En ce moment, les actions n'intègrent pas le risque de baisse des bénéfices... La seule chose qui a été actualisée, ce sont les taux élevés, pas la baisse de la demande."