Les hausses de salaires à deux chiffres, qui dépassent de loin les taux de croissance moyens dans l'Union européenne, ont alarmé les responsables de la politique monétaire d'Europe centrale, qui craignent un rebond de l'inflation à mesure que la reprise économique de la région s'accélère.

La Banque nationale tchèque devrait ralentir le rythme des baisses de taux lors de sa réunion de jeudi, car la croissance des salaires et la demande des consommateurs augmentent les risques d'inflation, à la suite d'une diminution du rythme d'assouplissement de la banque centrale hongroise la semaine dernière.

L'inflation en Europe centrale, où les prix ont grimpé en flèche après l'invasion de l'Ukraine voisine par la Russie en 2022, freinant ainsi la croissance économique, s'est effondrée au début de l'année, permettant aux banques centrales de normaliser leur politique monétaire.

Mais aujourd'hui, la forte croissance des salaires sur certains des marchés du travail les plus tendus de l'UE constitue un risque majeur pour les niveaux d'inflation, alors que les banques centrales tempèrent les attentes de nouvelles réductions de taux et que les coûts d'emprunt dépassent encore de loin les niveaux d'avant la pandémie.

Selon les données d'Eurostat publiées la semaine dernière, la croissance des coûts salariaux horaires au premier trimestre s'est échelonnée entre 16,4 % en Roumanie et 5,9 % en République tchèque, dépassant une moyenne de 5,5 % dans l'UE et de 5,1 % dans la zone euro.

Les coûts salariaux en Pologne ont bondi de 14,1 % au premier trimestre, ce qui en fait l'un des plus élevés de l'UE, en raison des fortes hausses du salaire minimum, qui l'ont porté à des niveaux supérieurs à ceux du Portugal et de la Grèce, membres de la zone euro, en janvier.

Les fortes augmentations de salaires dans le secteur public décidées par la coalition au pouvoir du Premier ministre Donald Tusk ont également alimenté la croissance des salaires dans la plus grande économie d'Europe centrale, alors que le cabinet pro-UE de M. Tusk s'efforce de tenir ses promesses électorales.

"Ce qui se passe avec les salaires est très alarmant", a déclaré Ludwik Kotecki, le responsable polonais de la fixation des taux, au début du mois, reflétant les préoccupations plus larges des décideurs politiques concernant la croissance des salaires, qui, selon la banque, constitue un risque majeur pour les perspectives d'inflation.

M. Kotecki a déclaré qu'il avait proposé que la banque centrale resserre sa politique monétaire sans augmenter les taux d'intérêt, ce qui, selon lui, pourrait nuire à la crédibilité de la banque après des réductions de 100 points de base avant les élections nationales de l'année dernière.

Il n'a pas donné de détails sur cette proposition.

La Commission européenne prévoit que l'inflation polonaise restera stable à 4,2 % l'année prochaine, soit le niveau le plus élevé de l'Union européenne. Pour la cinquième année consécutive, la croissance des prix dépassera l'objectif de la Banque nationale de Pologne, qui est de 2,5 %, plus ou moins un point de pourcentage.

Même en République tchèque, où l'inflation devrait être égale à celle de la zone euro, juste au-dessus de 2 %, cette année et l'année prochaine, la Commission européenne a déclaré que la croissance des salaires constituait le principal risque pour les perspectives d'inflation, dans un contexte de reprise des salaires réels.

Eva Zamrazilova, vice-gouverneur de la banque centrale tchèque, a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'elle n'était pas trop préoccupée par la croissance des salaires au premier trimestre, alors que les prix élevés des services représentaient un risque, et qu'elle déciderait d'une réduction de 25 ou de 50 points de base cette semaine.

"L'inflation globale toujours élevée et son élan croissant, combinés à une croissance de la consommation finale et des salaires plus forte que prévu, sont les principaux arguments en faveur d'une baisse des taux plus prudente de 25 points de base", a déclaré Georgi Deyanov, économiste chez Morgan Stanley.

La Banque nationale de Hongrie, qui a abaissé son taux principal de seulement 25 points de base à 7 % la semaine dernière, la plus petite réduction d'un cycle d'assouplissement de 14 mois totalisant 1 100 points de base, a également cité les augmentations de salaires comme une menace à la hausse pour l'inflation.

En Roumanie, l'augmentation des coûts salariaux la plus rapide de l'UE et la politique budgétaire souple du gouvernement ont empêché toute réduction du taux directeur de 7 %, qui est, avec celui de la Hongrie, le taux de référence le plus élevé de l'Union européenne.

Le salaire minimum roumain, l'un des plus bas de l'UE, a connu l'augmentation moyenne la plus forte de l'Union au cours des dix dernières années, d'après les données d'Eurostat, et une nouvelle hausse de 12,1 % entrera en vigueur en juillet.