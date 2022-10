Les hausses de taux auront un impact limité sur les bénéfices des banques indiennes - Moody's

La RBI a maintenant augmenté ses taux d'un total de 190 points de base depuis sa première hausse non programmée en milieu de réunion en mai, et d'autres hausses sont probables.

Même si la croissance économique de l'Inde va ralentir, ses perspectives de croissance sont meilleures que celles de ses pairs, a déclaré Moody's dans une note mercredi.

La rentabilité des banques serait également freinée par les pertes sur leurs titres d'État, à mesure que les rendements augmentent, a indiqué l'agence de notation.

"Les marges nettes d'intérêts (NIM) augmenteront, mais seulement de 15 à 25 points de base, en retard sur les hausses des taux d'intérêt", a-t-elle ajouté.

Le resserrement des conditions de liquidité obligera les banques à augmenter leurs taux de dépôt à un rythme plus rapide que les hausses des taux de prêt, tandis que la concurrence pour les emprunteurs de haute qualité freinera également la hausse des taux de prêt, selon Moody's.

L'agence a également ajouté que les prêts aux petites et moyennes entreprises - les plus vulnérables à la hausse du coût du capital - verraient une détérioration de la qualité des actifs, bien que les prêts aux entreprises et aux particuliers soient largement stables.

Par ailleurs, un rapport de S&P Global Market Intelligence a révélé que les banques indiennes ont surpassé leurs homologues de la région Asie-Pacifique, avec des rendements totaux parmi les plus élevés au cours du trimestre clos le 30 septembre, car de solides paramètres financiers et des perspectives de croissance prometteuses soutiennent leurs actions.

L'indice Nifty Bank a grimpé de 15,6 % au troisième trimestre, dépassant largement la hausse de 8,3 % de l'indice Nifty 50.