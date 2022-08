Les haussiers du marché boursier observent un signal technique pour de nouveaux gains

Le S&P 500 est en hausse de 15 % depuis son plus bas niveau de la mi-juin, un rallye qui a pris encore plus d'ampleur après que les données sur l'inflation américaine de mercredi aient montré que les prix à la consommation sont restés inchangés en juillet. Cela a renforcé les arguments en faveur de la fin des hausses de taux de la Réserve fédérale plus tôt que prévu.

L'envolée des actions, qui a permis au S&P de connaître sa meilleure période de huit semaines depuis plus d'un an, a permis à l'indice de se rapprocher d'un retracement de 50 % de sa perte sur le marché baissier.

Les traders surveillent le niveau des 4 231 pour le S&P 500. S'il atteint ce niveau, l'indice de référence aura récupéré la moitié des pertes enregistrées depuis la chute de son sommet de janvier.

"Dans mes études, sortir de 50% est haussier", a déclaré Nargis Motorwala, un trader indépendant basé dans la baie de San Francisco.

Mais l'absence d'un repli décent du S&P 500 au cours des dernières semaines incite à traiter le signal avec prudence, a-t-elle ajouté.

Pour déclencher le signal, le S&P 500 doit clôturer au-dessus de 4 231, a déclaré Jonathan Krinsky, technicien de marché en chef chez BTIG, dans une obligation.

Bien que cela ne promette pas de nouveaux gains, cela pourrait signifier que le marché baissier a atteint son niveau le plus bas si l'histoire est un guide.

"Depuis la Seconde Guerre mondiale, chaque fois que le S&P a récupéré 50 % de la baisse des prix du marché baissier, alors que l'indice 500 a peut-être retesté le plus bas précédent, il n'a jamais établi un plus bas", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

GRAPHIQUE : Signal positif :

Une clôture au-dessus de ce niveau n'implique pas nécessairement la fin de la faiblesse à court terme des actions.

"Les retracements antérieurs de 50 % en 1974, 2004 et 2009 ont tous connu des secousses décentes peu après avoir franchi ce seuil", a déclaré Krinsky.

GRAPHIQUE : Course haussière dans un marché baissier :

La forte progression des actions au cours des dernières semaines, en particulier pour les valeurs technologiques et les autres valeurs de croissance battues en brèche, a permis au Nasdaq Composite de dépasser de plus de 20 % son récent plancher, ce qui suscite l'espoir d'un bref marché baissier.

Les avis divergent sur la façon de repérer un marché baissier en voie d'expiration ou un nouveau marché haussier. Certains définissent un marché haussier comme une hausse de 20 % par rapport à un plancher précédent. D'autres affirment que les investisseurs ne peuvent être sûrs d'un nouveau marché haussier que lorsqu'un sommet record a été atteint.

De violents rebonds boursiers peuvent se produire au sein d'un marché baissier plus large.

Par exemple, le marché baissier 2000-2002 pour le Nasdaq a enregistré plusieurs reprises supérieures à 20 % : toutes sauf une se sont estompées pour laisser place à des planchers plus bas pour l'indice.

Les haussiers du marché boursier ont cependant quelque chose d'autre à célébrer.

GRAPHIQUE : Facteur de peur :

La forte reprise du marché boursier américain a écrasé les mesures de l'anxiété des investisseurs à des niveaux inférieurs à plusieurs mois, l'indice de volatilité Cboe enregistrant mercredi sa première clôture sous le niveau 20 en près de 4 mois.

Le VIX, un indicateur basé sur les options qui reflète la demande de protection contre les baisses du marché boursier, se situait récemment juste au-dessus de la barre des 20, un niveau généralement associé à une anxiété modérée des investisseurs quant aux perspectives à court terme.

Le recul du VIX coïncide avec une baisse marquée des fluctuations quotidiennes du marché boursier au cours des dernières semaines et est donc de bon augure pour le marché.

Depuis 1990, en moyenne, le S&P 500 a gagné 0,11 % chaque jour où le VIX a clôturé sous le niveau 20, contre une baisse moyenne de 0,08 % pour les jours où l'indice a clôturé au-dessus de la marque 20, selon une analyse de Reuters.