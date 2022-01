Les hedge funds terminent une année 2021 difficile avec un gain de 10,3 % -HFR

Le HFRI Fund Weighted Composite Index, l'indice de référence de la HRF, a augmenté de 1,28% en décembre, après une forte baisse de 2% en novembre. Le gain annuel de 10,3 % est légèrement inférieur à la hausse de 11,83 % enregistrée l'année précédente.

L'indice HFRI Equity Hedge a progressé de 11,96 % l'année dernière, également grâce à un rebond de 1,85 % en décembre. Mais le gain annuel a été plus faible que la hausse de 17,89 % de l'année précédente, et a été encore plus faible que la hausse de 26,89 % de l'indice S&P 500.

Les cryptomonnaies ont été les plus grandes gagnantes l'année dernière. L'indice des cryptomonnaies du HFR a fait un bond de 215 %, ce qui est encore mieux que les 193 % de rendement obtenus en 2020, selon le HFR.

L'indice Macro du HFR a augmenté de 7,52 %, sa meilleure performance depuis 2010, en grande partie grâce à une hausse de 23,57 % de l'indice des matières premières.

Le fournisseur de données sur l'industrie des hedge funds a également déclaré que le total des actifs des hedge funds en 2021 a dépassé 4 000 milliards de dollars pour la première fois.