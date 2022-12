Les hedge funds vont enregistrer les pires rendements depuis 14 ans

Certaines stratégies de fonds spéculatifs qui ont placé de l'argent dans les matières premières et les devises en utilisant des stratégies axées sur la macroéconomie et qui ont exploité les différences de prix entre les titres apparentés ont surperformé en 2022, décrochant des gains décents pour les investisseurs.

Rendements annuels des prix des hedge funds : https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/xmpjkozzavr/chart.png

"Plus qu'à tout autre moment de l'histoire récente, les actions et les obligations ont été très sensibles aux événements macroéconomiques, en particulier aux impressions d'inflation", a déclaré Meisan Lim, directeur général de la recherche sur les hedge funds chez Cambridge Associates.

Selon la société de données sur les investissements Preqin, les rendements des hedge funds ont chuté de 6,5 % cette année, leur plus forte baisse depuis celle de 13 % enregistrée en 2008.

Flux de hedge funds par stratégie principale : https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/klvygkyyyvg/chart.png

Ce chiffre est à comparer à la baisse de 18,7 % de l'indice MSCI World et à la baisse de 11,9 % de l'indice ICE BofA U.S. Treasury.

Du point de vue de la stratégie, les fonds macro ont gagné 8,2 % jusqu'en novembre de cette année, tandis que les stratégies couvertes par des actions et les stratégies événementielles ont perdu 9,7 % et 4,7 %, respectivement, selon les données du HFR.

"En tant que stratégie, la macro a historiquement été moins corrélée aux mouvements du marché boursier plus large, contribuant à diversifier les portefeuilles", a déclaré UBS dans une note.

"Nous pensons qu'une poursuite de la politique monétaire restrictive et une forte volatilité devraient s'avérer favorables aux gérants macro en 2023."

Les fonds activistes, qui utilisent des participations minoritaires pour pousser à des changements de stratégie et de direction afin de débloquer la valeur actionnariale, ont dégringolé de 13,8%, selon les données du HFR.

Les stratégies de suivi de tendance ont réussi en 2022 en raison de l'environnement inflationniste, a déclaré Andrew Hendry, responsable de l'Asie chez Janus Henderson Investors, un gestionnaire d'actifs mondial qui gère également un fonds long-short Global Multi-Strategy Fund de 900 millions d'euros (955,17 millions de dollars).

"Le suivi de tendance fonctionne sur l'idée que les marchés traitent l'information de manière inefficace et à des vitesses différentes, et les marchés qui évoluent dans une direction pour commencer, sont plus susceptibles de continuer à évoluer dans cette direction", a déclaré Hendry.

"La tendance a connu une belle année 2022, avec des éléments tels que les prix élevés des matières premières et la faiblesse des obligations contribuant considérablement à la performance."

Flux de hedge funds par région https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/mopaknaekpa/chart.png

Parallèlement à la dégringolade des actifs traditionnels des actions vers les obligations, les actifs nets des fonds spéculatifs mondiaux ont chuté de 4,8 % au cours des trois premiers trimestres de cette année pour atteindre 4 300 milliards de dollars. Ils ont connu une sortie combinée de 109,8 milliards de dollars au cours de cette période, selon les données de Preqin.

Actifs sous gestion des hedge funds par stratégie : https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/zgpobmxgjvd/chart.png

Seulement 915 fonds ont été lancés cette année, le plus petit nombre en 10 ans, selon les données.

Lancements de hedge funds mondiaux par année de création : https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/zjpqjjaqovx/chart.png

(1 $ = 0,9422 euros)