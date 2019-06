Les hommes gagnent toujours plus que les femmes (étude)

Zurich (awp) - En 2018, une part plus importante d'hommes que de femmes disposait des plus importants revenus bruts en Suisse, selon les statistiques sur la population active suisse fournies mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Par catégorie professionnelle, les hommes aussi gagnent davantage.

En prenant en compte le temps plein (90% et plus), 5,4% des femmes gagnaient l'an dernier jusqu'à 26'000 francs suisses, contre seulement 1,8% des hommes.

Plus de 15% des femmes recevaient de 26'001 à 52'000 francs suisses, contre à peine 6% des hommes. Au-delà et jusqu'à 78'000 francs suisses par an, les taux sont proches, respectivement 36,6% et 31,7%.

Un peu plus de 21% des femmes ont perçu entre 78'001 et 104'000 francs suisses en 2018, contre plus d'un quart des représentants de l'autre sexe.

A mesure que le salaire brut augmente, l'écart se creuse au détriment des femmes. A 104'001 francs suisses et plus, les hommes sont près de 30% à bénéficier de ce traitement, contre un peu plus de 15% des femmes.

Les hommes gagnent plus, peu importe la profession

Par groupes de profession et toujours en considérant le temps plein, les différences entre les sexes sont toujours visibles.

Pour les personnes indépendantes, un homme gagnait 80'000 francs suisses quand une femme seulement 56'700 francs suisses. En tant que salarié, un homme a perçu l'an dernier 85'200 francs suisses contre 71'500 pour une femme.

Par exemple, la paie d'un dirigeant ou cadre d'entreprise s'élevait à 125'900 francs suisses contre 96'000 pour une dirigeante. L'écart est plus réduit pour les employés de type administratif (74'800 francs suisses contre 71'300) que pour les personnels de services et vente (71'200 francs suisses contre 55'600).

La différence est aussi nette pour les ouvriers et employés non qualifiés, un homme gagnant 64'500 francs suisses contre seulement 48'400 pour une femme.

Selon l'OFS, le revenu annuel est estimé à 12 mensualités auxquelles on rajoute une ou deux mensualités en cas de 13e ou 14e salaire et une demi mensualité en cas de prime ou de gratification.

ck/al