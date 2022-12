Les hôpitaux chinois "extrêmement occupés" alors que le COVID se propage sans contrôle

Dans un brusque changement de politique, la Chine a commencé, au début du mois, à démanteler le régime COVID le plus strict au monde, fait de confinements et de tests approfondis, mettant son économie meurtrie sur la voie d'une réouverture complète l'année prochaine.

Cette décision, prise après de nombreuses protestations contre les restrictions, signifie que le COVID se répand largement sans contrôle et risque d'infecter des millions de personnes par jour, selon certains experts internationaux de la santé.

La vitesse à laquelle les règles du COVID ont été supprimées a laissé le fragile système de santé chinois débordé et a incité les pays du monde entier, qui vivent depuis longtemps avec le virus, à envisager des restrictions de voyage pour les visiteurs chinois, étant donné les questions sur les données officielles provenant de Pékin.

Le personnel de Huaxi, un grand hôpital de la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, a déclaré qu'il était "extrêmement occupé" à soigner les patients atteints du COVID, comme il l'est depuis que les restrictions ont été assouplies le 7 décembre.

"Je fais ce travail depuis 30 ans et c'est le plus chargé que j'aie jamais connu", a déclaré un ambulancier à l'extérieur de l'hôpital qui a refusé d'être nommé.

Mardi soir, il y avait de longues files d'attente à l'intérieur et à l'extérieur du service des urgences de l'hôpital et à la clinique de la fièvre adjacente. La plupart de ceux qui sont arrivés en ambulance ont reçu des bouteilles d'oxygène pour les aider à respirer.

"Presque tous les patients ont du COVID", a déclaré un membre du personnel de la pharmacie du service des urgences.

L'hôpital ne dispose pas de stocks de médicaments spécifiques au COVID et peut simplement fournir des médicaments pour des symptômes spécifiques tels que la toux, a-t-elle ajouté.

Zhang Yuhua, une responsable de l'hôpital Chaoyang de Pékin, a déclaré que les patients qui sont venus récemment sont principalement des personnes âgées et des personnes gravement malades avec des maladies sous-jacentes. Elle a déclaré que le nombre de patients recevant des soins d'urgence était passé à 450-550 par jour, contre une centaine auparavant, selon les médias d'État.

Les photos publiées par le quotidien d'État China Daily montrent des rangées de patients pour la plupart âgés, certains respirant par des tubes à oxygène, recevant des soins du personnel médical en combinaison blanche à l'intérieur de l'unité de soins intensifs de l'hôpital.

Les statistiques officielles n'ont toutefois fait état que d'un seul décès dû au COVID au cours des sept jours précédant lundi. Les experts internationaux de la santé prévoient au moins 1 million de décès dus au COVID en Chine l'année prochaine.

RÈGLES DE VOYAGE

Dans un grand pas vers une plus grande liberté de voyage, la Chine cessera d'exiger des voyageurs entrants qu'ils se mettent en quarantaine à partir du 8 janvier, ont déclaré les autorités cette semaine, incitant de nombreux Chinois, coupés du monde depuis si longtemps, à vérifier les plateformes de voyage.

Mais alors que les recherches de vols en ligne ont connu un pic mardi à partir de niveaux extrêmement bas, les résidents et les agences de voyage ont suggéré qu'un retour à la normale prendrait encore quelques mois, étant donné les inquiétudes concernant le COVID et les dépenses plus prudentes en raison de l'impact de la pandémie.

De plus, certains gouvernements envisageaient des exigences de voyage supplémentaires pour les visiteurs chinois.

Les responsables américains ont invoqué "le manque de données transparentes, notamment de données sur les séquences génomiques virales" pour justifier cette mesure.

L'Inde et le Japon exigeraient un test COVID négatif pour les voyageurs en provenance de Chine continentale, les personnes testées positives au Japon devant subir une semaine de quarantaine. Tokyo prévoit également de limiter les compagnies aériennes qui augmentent leurs vols vers la Chine.

Interrogé sur les exigences supplémentaires en matière de voyage imposées par le Japon et l'Inde, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré mardi que "les mesures COVID devraient être scientifiques, modérées et ne devraient pas affecter le flux normal des individus."

DOULEUR ÉCONOMIQUE

L'économie chinoise de 17 000 milliards de dollars devrait subir un ralentissement de la production des usines et de la consommation intérieure dans un avenir proche, car les travailleurs et les acheteurs tombent malades.

La nouvelle de la réouverture des frontières chinoises a fait grimper les valeurs mondiales du luxe, mais la réaction a été plus modérée dans d'autres coins du marché, car la deuxième plus grande économie du monde devrait faire face à une demande mondiale modérée en 2023.

Le constructeur automobile américain Tesla prévoit d'appliquer un calendrier de production réduit dans son usine de Shanghai en janvier, prolongeant la production restreinte qu'il a commencée ce mois-ci jusqu'à l'année prochaine, selon un calendrier interne examiné par Reuters. Tesla n'a pas précisé la raison de ce ralentissement de la production dans son plan de production.

Une fois que l'onde de choc initiale des infections sera passée, certains économistes s'attendent à ce que la croissance chinoise rebondisse avec vengeance par rapport à ce qui devrait être cette année son taux le plus bas en près d'un demi-siècle, autour de 3 %.

Les économistes de Morgan Stanley prévoient une croissance de 5,4 % en 2023, tandis que ceux de Goldman Sachs voient 5,2 %.