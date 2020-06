Les hôtels de luxe suisses veulent promouvoir les réservations directes

Zurich (awp) - Les hôtels de luxe suisses veulent concurrencer les grands sites hôteliers sur la toile grâce à une nouvelle stratégie. À cette fin, les 40 établissements cinq étoiles réunis sous le nom "Swiss Deluxe Hotels" lancent une nouvelle plateforme de réservation.

Avec l'appui de la startup PrivateDeal, ces établissements offrent une garantie du prix le meilleur afin d'éviter les frais de commission engrangés par des sites internet tels que Booking.com, selon un communiqué paru lundi.

En plus de la possibilité de faire des réservations directes, plus de la moitié établissements de luxe proposent également aux clients de faire leur propre offre de prix. En suggérant aux internautes l'option "propose ton prix" ("bid your price"), la plateforme s'adresse avant tout à la jeune génération. Celle-ci peut ainsi parfois profiter de réductions de 70% par comparaison avec les prix d'origine.

