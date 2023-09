Zurich (awp) - Les prix à la production et à l'importation (PPI) ont affiché en août des signes de détente, contrariés toutefois par un net renchérissement des produits pétroliers et des hydrocarbures. L'indice PPI compilé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'est érodé de 0,2 point de pourcentage par rapport à juillet, ou de 0,8% sur un an, pour s'établir à 108,7 points, selon le rapport périodique diffusé jeudi.

Les prix à la production ont fondu de 0,4% sur un mois, sous l'impulsion notamment du secteur pharmaceutique. L'électricité sur le marché libre, les métaux et produits métalliques semi-finis, le papier et ses dérivés, le plastique, le bois, la ferraille et les produits organiques de l'industrie chimique ont aussi reculé. Produits pétroliers, colorants et pigments par contre ont renchéri.

Les produits manufacturiers destinés au marché intérieur ont néanmoins renchéri de 0,3% en moyenne, quand ceux destinés à l'exportation ont vu leurs tarifs fondre de 0,9%.

A l'inverse, les prix à l'importation ont enflé de 0,1%, dopés par les hydrocarbures et les produits raffinés. Les préparations pharmaceutiques et les ordinateurs ont suivi une pente ascendante. Produits chimiques et pharmaceutiques de base, de même que la plupart des produits en matières diverses ont vu leurs prix reculer.

jh/fr/ol