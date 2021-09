Les hypothèques à échéance longue privilégiées

Berne (awp/ats) - Les craintes d'une hausse des taux influencent le marché suisse des hypothèques. Les hypothèques à échéance longue sont privilégiées. Les clients veulent ainsi profiter des taux actuellement bas sur le long terme.

Au troisième trimestre 2021, la durée des hypothèques souscrites s'est allongée par rapport au trimestre précédent. Elle est passée de tout juste sept ans à plus de huit ans, selon le dernier Baromètre des hypothèques de Comparis, publié jeudi.

Les clients souscrivent de plus en plus d'hypothèques à échéance longue car ils craignent une hausse des taux, note le comparateur en ligne. Cette crainte traduit les perspectives grandissantes d'une poussée de l'inflation. Ces dernières années, la différence moyenne entre les taux des hypothèques sur dix, cinq et deux ans a diminué.

ats/ck