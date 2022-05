Les îles Salomon vont superviser la police chinoise qui y opère -officiel

Déjà sur leurs gardes face à ce pacte, car ils craignent qu'il ne donne à l'armée chinoise un pied stratégique dans le Pacifique, les alliés occidentaux s'inquiètent également que la police chinoise envoyée sur place puisse utiliser les mêmes techniques "impitoyables" que celles utilisées précédemment pour réprimer les manifestations antigouvernementales à Hong Kong.

Les îles Salomon "renforcent leurs capacités" après que la police locale ait été incapable de contenir les émeutes antigouvernementales dans le quartier chinois de la capitale Honiara en novembre, a déclaré le haut-commissaire des îles Salomon en Australie, Robert Sisilo, à la radio ABC.

En vertu du pacte, la police militaire chinoise pourrait être appelée à intervenir mais opérera sous le commandement de la police royale des îles Salomon, tout comme la police australienne qui s'est déployée sur place, a-t-il précisé.

"Nous essaierons de faire de notre mieux pour traiter avec eux afin de nous assurer que ce qui se passe dans d'autres pays, comme Hong Kong, ne se produise pas dans notre pays", a-t-il déclaré.

Bien que les détails du pacte de sécurité n'aient pas été divulgués, le premier ministre des îles Salomon, Manesseh Sogavare, a exclu la possibilité d'une base militaire chinoise et a déclaré qu'il couvrait le maintien de l'ordre parce qu'un accord avec le partenaire traditionnel, l'Australie, était "inadéquat".

"Nous ne cherchons pas à nous éloigner de l'Australie mais à coopérer davantage avec la Chine", a déclaré M. Sisilo.

Le chômage a été un facteur dans les émeutes de novembre, a-t-il dit. Canberra pourrait "faire progresser nos relations" en accordant davantage de visas de travail et de permis de résidence permanente.

L'Australie a accordé 3 000 visas aux citoyens des îles Salomon dans le cadre d'un programme de travail qui permet aux insulaires du Pacifique de travailler dans les zones rurales.

"Si seulement ce programme pouvait être étendu à l'ensemble des villes métropolitaines d'Australie ... où la demande de plombiers, de maçons, d'aides-soignants, de domestiques ... est énorme", a-t-il déclaré.

Les îles Salomon ont une population d'environ 700 000 habitants et dépendent de l'aide étrangère de l'Australie, et de plus en plus de la Chine, pour soutenir leur économie.