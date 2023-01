Les îles du Pacifique demandent au Japon de retarder la libération des déchets de Fukushima par crainte de contamination

Le gouvernement japonais a déclaré la semaine dernière que l'eau de la centrale nucléaire détruite de Fukushima pourrait être libérée dans la mer "aux alentours du printemps ou de l'été", suscitant les inquiétudes des nations insulaires toujours aux prises avec l'héritage des essais nucléaires effectués il y a plusieurs décennies.

Le Japon avait approuvé le rejet futur de plus d'un million de tonnes d'eau du site dans l'océan après traitement en avril 2021.

Le FIP, un bloc régional de 17 nations insulaires, affirme que le rejet de l'eau pourrait avoir un impact majeur sur les zones de pêche dont dépendent les économies insulaires et d'où provient jusqu'à la moitié du thon mondial.

"Notre région est fermement décidée à ce qu'il n'y ait pas de rejet tant que toutes les parties n'auront pas vérifié qu'il est sans danger", a déclaré le secrétaire général du PIF, Henry Puna, mercredi lors d'une réunion publique diffusée en direct à Suva, aux Fidji.

"Nous devons empêcher toute action qui nous conduirait ou nous induirait en erreur vers une autre catastrophe majeure de contamination nucléaire aux mains d'autrui", a-t-il ajouté, précisant que les insulaires du Pacifique continuaient à subir quotidiennement les impacts à long terme de l'héritage des essais nucléaires.

Les États-Unis ont effectué des essais nucléaires dans les îles du Pacifique dans les années 1940 et 1950 et les îles Marshall continuent de faire campagne pour obtenir davantage de compensation de la part de Washington en raison des effets durables sur la santé et l'environnement.

La France a mené des essais atomiques entre 1966 et 1996 sur l'atoll de Mururoa, dans les territoires français du Pacifique.

Ken Buesseler, un scientifique de l'Institut océanographique de Woods Hole, a déclaré au forum mercredi qu'un groupe d'experts scientifiques du FIP exhortait le Japon à reconsidérer le rejet de déchets parce qu'il n'était pas étayé par des données et que des informations supplémentaires étaient nécessaires.

La radioactivité se déplace dans l'océan avec les courants et les marées et risque de contaminer les poissons, a-t-il ajouté.

Le ministère japonais des affaires étrangères a précédemment déclaré que les régulateurs jugeaient sûr de rejeter l'eau, qui serait filtrée pour éliminer la plupart des isotopes mais contiendrait encore des traces de tritium, un isotope de l'hydrogène difficile à séparer de l'eau.