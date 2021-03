Les immatriculations continuent d'être en berne en février

Zurich (awp) - Le nombre de nouvelles immatriculations d'automobiles a continué de reculer en février en Suisse. La filière se réjouit de la réouverture des surfaces d'exposition dans les con et mise sur un effet de rattrapage.

En février, seules 16'131 voitures de tourisme neuves ont été mises en circulation en Suisse et au Liechtenstein. Cela correspond à une baisse de 2977 véhicules ou de 15,6% par rapport au même mois de 2020, selon un communiqué d'auto-suisse diffusé mardi.

Après deux mois, le marché automobile suisse est en retard de 31'261 nouvelles immatriculations ou 17,5% par rapport aux "chiffres déjà faibles de l'année dernière". Grâce à la réouverture des espaces de vente chez les concessionnaires, la faîtière mise sur un rattrapage pour "atteindre le niveau annuel prévu de 270'000 nouvelles immatriculations".

"Nous espérons dépasser largement les mauvais chiffres enregistrés en mars et avril 2020 durant la première vague de la pandémie", a déclaré le porte-parole d'auto-suisse, cité dans le document.

Le nombre de modèles hybrides et électriques a de nouveau augmenté en janvier et en février 2021. Les voitures électriques ont affiché une hausse de 54,3% avec 2412 immatriculations. Les hybrides ont crû de 62,2% pour atteindre 2325 unités. Les véhicules hybrides non rechargeables sur le réseau électrique ont connu une hausse de 61,5% avec 6553 voitures vendues.

Dans l'ensemble, 36% des voitures neuves en Suisse ne fonctionnent plus avec uniquement de l'essence ou du diesel.

ck/buc