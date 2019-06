Les immatriculations de voitures neuves accélèrent en mai

Zurich (awp) - Les immatriculations de voitures neuves en Suisse et au Liechtenstein ont légèrement augmenté en mai et accéléré plus nettement depuis le début de l'année, a indiqué mardi la faîtière Auto-Suisse.

Au total, 28'060 voitures neuves ont été immatriculées pendant le mois sous revue, une hausse de 0,8% sur un an. Selon la fédération sectorielle, il s'agit du troisième mois d'affilée de progression.

Depuis janvier, quelque 128'745 voitures neuves ont été mises en circulation, représentant une progression de 1,8% comparé à la même période en 2018, a précisé Auto-Suisse dans un communiqué.

"Les difficultés liées au cycle WLTP ("Worldwide harmonised light vehicle test procedure") semblent avoir été surmontées pour le moment, même si un nouveau changement nous attend en automne sous la forme de l'introduction de la norme sur les gaz d'échappement Euro 6d-Temp", a précisé l'association.

Pour le porte-parole Christoph Wolnik, "les perspectives pour le reste de l'année 2019 sont d'autant plus réjouissantes", avec une croissance attendue au second semestre.

Auto-suisse a maintenu ses prévisions de 308'000 voitures de tourisme neuves en Suisse au Liechtenstein sur l'ensemble de l'année en cours. Ce chiffre représenterait une progression de 2,8% par rapport aux 299'716 unités immatriculées en 2018.

al/ck