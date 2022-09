Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni augmentent de 1,2% en août grâce aux ventes de VE en batterie

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a déclaré que les immatriculations en août, qui est considéré comme le deuxième mois le plus calme de l'année, étaient en hausse à 68 858 unités contre 68 033 unités un an plus tôt, car de nombreux acheteurs choisissent d'attendre une "nouvelle" plaque d'immatriculation en septembre.

"La montée en flèche des coûts de l'énergie et de l'inflation, ajoutée aux défis soutenus de la chaîne d'approvisionnement, met encore plus de pression sur la reprise post-pandémique de l'industrie automobile, et nous avons besoin de toute urgence que le nouveau Premier ministre s'attaque à ces défis et rétablisse la confiance et la croissance durable", a déclaré Mike Hawes, directeur général de la SMMT.

Le marché de l'automobile a subi la pression du coût de la vie en Grande-Bretagne et l'impact de la pénurie persistante de puces dans le monde.

"Le mois de septembre étant traditionnellement une période faste pour les nouvelles voitures, le mois prochain sera le véritable baromètre de la reprise du secteur", a ajouté M. Hawes.

Les immatriculations depuis le début de l'année, qui s'élèvent à 983 099 unités, sont toutefois en baisse de près d'un tiers par rapport à la période pré-pandémique de 2019 et de 10,7 % par rapport à 2021.

Les ventes de BEV ont affiché une augmentation de 35,4 % des volumes et une part de marché de 14,5 %. Toutefois, le SMMT a averti que la croissance du segment ralentit, avec une augmentation de 48,8 % depuis le début de l'année, alors qu'à la fin du premier trimestre, les immatriculations de BEV avaient fait un bond de 101,9 %.