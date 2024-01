Les importateurs allemands de charbon se tournent vers les États-Unis et l'Australie

Les importateurs allemands de charbon pour la production d'électricité, le chauffage et la sidérurgie ont trouvé de nouveaux fournisseurs aux États-Unis et en Australie, ce qui leur permet de ne plus dépendre de la Russie, a déclaré mercredi l'organisme industriel VDKi.

Entre janvier et octobre 2023, la Russie a représenté 2% de tous les volumes de charbon importés par l'Allemagne - principalement des approvisionnements qui avaient atteint l'Allemagne et d'autres pays européens avant une interdiction de l'Union européenne en août 2022 dans le cadre des sanctions contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine, a montré un document de VDKi vu par Reuters. En 2021, la Russie a fourni 53 % des importations de charbon de l'Allemagne. Les États-Unis ont représenté 28 % des 28 millions de tonnes métriques importées au total au cours des dix premiers mois de 2023 par la plus grande économie d'Europe, suivis par 27 % de l'Australie et 15 % de la Colombie. Le Canada, la Pologne et l'Afrique du Sud ont fourni des parts moins importantes, ont également montré les données, VDKi notant que l'Afrique du Sud avait récemment été plus active. Globalement, les importations allemandes de houille pour l'ensemble de l'année 2023 pourraient avoir diminué de 26,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 33,0 millions de tonnes, a déclaré le VDKi dans une estimation préliminaire fournie dans un ensemble de données présenté lors d'une réception à Hambourg. Ce chiffre est proche du résultat obtenu en 2020 et reflète un certain nombre de tendances, à savoir : les effets d'une économie atone, un temps doux, des mesures visant à réduire l'utilisation du charbon dans le cadre des lois sur la protection du climat, une production renouvelable plus importante en raison de son expansion continue, et une augmentation des importations d'électricité en provenance des pays voisins de l'Europe. Dans une perspective plus large de la structure du commerce mondial, VDKi a noté que la Russie avait augmenté ses exportations vers la Chine, principalement par voie ferrée, ce qui les rend moins traçables dans les statistiques couvrant le commerce maritime, qui représente 15 % de la production totale de charbon dans le monde.